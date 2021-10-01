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Almanya'da bir Türk istihbaratçının tutuklandığı iddia edildi

Milli İstihbarat mensubu bir kişinin Almanya’da ‘FETÖ üyesini takip etmek’ suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildiği iddia edildi.

2 Saat Önce
2021-10-01 21:03:50
Almanya'da bir Türk istihbaratçının tutuklandığı iddia edildi

Almanya'nın Düsseldorf kentinde, MİT mensubu olduğu iddia edilen bir Türk vatandaşı tutuklandı.

Bir otel çalışanı tarafından ihbar edildi!

17 Eylül'de Düsseldorf'taki bir otelin çalışanı, Alman polisine, Türk vatandaşının üzerinde silah olduğunu ihbar etti.

Otele baskın düzenleyen polis Türk vatandaşını gözaltına aldı.

Düsseldorf müfettişleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Almanya'da ulusal güvenliği ilgilendiren olaylara bakan federal savcılar, davayı Düsseldorf'taki müfettişlerden devraldı.

Savcılar, Alman gazetecilerin sorularına e-posta yoluyla cevap verdi. Alman federal savcıları tarafından verilen cevapta, tutuklanan Türk vatandaşının Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı adına çalıştığı iddia edildi.

Alıkonulan Türk vatandaşı, casusluk ve silah bulundurmak suçlarından yargılanıyor.

Alman savcılar tarafından cezaevine gönderilen Türk vatandaşının Köln bölgesinde yaşayan FETÖ mensupları hakkında bilgi topladığı öne sürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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