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Almanya'da bir lise müdürü.... 'Eğitimden kuşku duyuyorum'
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Almanya'da bir lise müdürü.... 'Eğitimden kuşku duyuyorum'

Almanya’da bir lise müdürü, her eğitim öğretim yılı başında öğretmenlerine şu mektubu gönderirmiş.

1 Saat Önce
2022-01-08 14:36:18
Almanya'da bir lise müdürü.... 'Eğitimden kuşku duyuyorum'

”Nazi toplama kampından sağ kurtulanlardan biriyim. Gözlerim hiçbir insanın görmemesi gereken şeyleri gördü.

İyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş mühendislerin inşa ettiği gaz odaları, iyi yetiştirilmiş doktorların zehirlediği çocuklar, işini iyi bilen hemşirelerin vurduğu iğnelerle ölen bebekler, lise ve üniversite mezunlarının vurup yaktığı insanlar. Eğitimden bu nedenle kuşku duyuyorum.

Öğretmenlerden istediğim şudur: Öğrencilerinizin 'insan' olması için çaba harcayın.Çabalarınız bilgi canavarlar ve becerikli psikopatlar üretmesin. Okuma yazma, matematik, çocuklarınızın daha fazla insan olmasına yardımcı olursa, ancak o zaman önem taşır.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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