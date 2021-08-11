Almanya'da aşı skandalı: Binlerce kişiye aşı yerine tuzlu su enjekte edildi

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Friesland bölgesine bağlı Schortens aşı merkezinde çalışan bir görevlinin binlerce kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği belirlendi.