Almanya’da Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi seçimlerini SPD kazandı

Almanya’da Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi seçimleri Sosyal Demokrat Parti (SPD) kazandı.

Aşağı Saksonya'da yaklaşık 6,1 milyon seçmenin oy kullanma hakkı bulunan Eyalet Meclisi seçiminde oy verme işlemi yerel saat ile 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyonu ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre, Olaf Scholz'un Başbakanlığını yaptığı federal hükümetin büyük ortağı SPD, oyların yüzde 33,3'ünü alarak birinci çıktı.

SPD, oylarının 2017'de yapılan seçimlere göre 3,6 puan gerilemesine rağmen Aşağı Saksonya eyaletinde en fazla oyu alan parti oldu. Böylelikle eyalette yaklaşık 10 yıldan bu yana başbakanlık görevinde bulunan Stephan Weil'in yeniden hükümeti kurması bekleniyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) oylarında da bir önceki seçime göre 6 puanlık düşüş yaşandı. Yüzde 27,6 oy oranıyla ikinci olan CDU, eyalette son 60 yılın en kötü sonucunu elde etti.

Oylarını 5,3 puan artıran Yeşiller Partisi ise yüzde 14 ile seçimi üçüncü sırada tamamladı.

AfD oyları arttı

İslam ve göçmen karşıtı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), 5 yıl önceki seçimlere göre oylarını 5,4 puan artırarak yüzde 11,6 'ya çıkardı ve yeniden eyalet meclisine girdi.

Sandık çıkış anketinde, federal hükümetin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) ise 2017'deki seçimlere göre 2,5 puan kaybederek yüzde 5 oranında oy aldı. FDP'nin yüzde 5'lik seçim barajını geçip geçmeyeceği oyların tamamının sayılmasından sonra belli olacak.

Oyların yüzde 2,6'sını alarak seçim barajını geçemeyen Sol Parti ise gelecek yasama döneminde mecliste yer almayacak.

Bu sonuçlara göre, eyalet meclisinde SPD 49, CDU 41, Yeşiller 21, AfD 17, ve FDP 7 milletvekili ile temsil edilecek.

CDU Genel Başkanı Mario Czaja, kendileri için bunun güzel bir sonuç olmadığını belirterek, Stephan Weil'in açık bir şekilde seçimin galibi olduğunu ifade etti.

SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert de seçimi kazanan Weil'in kendi gücüyle bu iyi sonucu elde ettiğini kaydetti. .