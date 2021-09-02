Almanya'da 6 hafta önce meydana gelen selin izleri hâlâ silinemedi

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde 15 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin üzerinden 6 haftadan fazla zaman geçmesine rağmen, selin izleri hala silinemedi.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya ve Rheinland-Pfalz eyaletlerinde 15 Temmuz'da meydana gelen sel felaketinin üzerinden 6 haftadan fazla zaman geçmesine rağmen, selin izleri hala silinemedi.

Sel felaketinde büyük zarar gören Stolberg şehrinde hala bazı bölgelere gaz, elektrik, telefon ve internet hizmeti sağlanamazken içme suyu ile kanalizasyon sorunları da çözülemedi.

Selin ardından sokakların ve iş yerlerinin temizlenemediği şehirde, kanalizasyon sistemi etrafa kötü koku yayarken bu sorunun çözülmesinin uzun zaman alabileceği belirtiliyor.

Camide büyük maddi zarar var

Stolberg'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ahmet Yesevi Camisi selde büyük maddi zarar görürken, şehirde çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu esnafın iş yerleri tamamen yok olmuş durumda.

DİTİB Stolberg Ahmet Yesevi Camisi din görevlisi Yüksel Çan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, camilerinin arkasındaki derenin taşması sonucu tüm caddelerin dereyle birleştiğini ve sel felaketinden caminin de zarar gördüğünü söyledi.

Camide 130 bin avro civarında hasar oluştuğunu belirten Çan, "Camimizin özellikle bodrum ve giriş katları suyla doldu. Buralarda bulunan eşyalarımız, elektronik sistemlerimiz ve kalorifer sistemimiz tamamen kullanılamaz hale geldi. İki hafta civarında suyumuz olmadı, bir hafta kadar elektriğimiz olmadı. Şu anda halen gaz sistemimiz çalışmıyor." dedi.

Cami lokali işletmecisi Hacı Arslan Sezgin, caminin bodrum katındaki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini, gençlik lokalinin su altında kaldığını ve derenin geçtiği tarafta da cami duvarının büyük hasar aldığını belirterek cami cemaatinden 25-30 gencin yardımıyla camiyi tekrar temizlemeye çalıştıklarını belirtti.

"Çarşıdaki 400 dükkandan bir tane sağlam kalmadı"

Stolberg'de 10 yıldır fırın işleten Murat Yurtsever de sel felaketinde iş yerinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini, birinci katlara halen elektrik verilemediğini, telefon ve internetlerinin kesik olduğunu söyledi.

Yurtsever, "O gün saat 18.00'e kadar çalışıyorduk, birden su geldi. Su yükselince yukarı katlara kaçtık, kendimizi zor kurtardık. Bütün gece evde kaldık, gece su daha fazla geldi. Sabah baktığımızda hiçbir şey kalmamıştı, tüm iş yerlerimiz su altında kalmıştı. Her şeyi kaybettik yani her şey gitmiş." dedi.

En az 100-150 bin avro civarında zararları olduğunu söyleyen Yurtseven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün malzemelerimiz elektrikli olduğu için yeniden almamız lazım. Devlet dükkanlara 5 bin avro para verdi, başka bir şey yok yani. Yetkililerden caddeleri tekrar yapmalarını istiyoruz, iş yerlerimizi düzeltip tekrar işimizin başına geçmek istiyoruz. Neredeyse 2 ay oldu halen bizim dükkanımızda elektrikler yok. İlk zamanlar hizmet vardı, son iki haftadır hiç hizmet yok. Sokaklar çöp dolu, arıyoruz gelip almıyorlar, telefonumuz yok, internet yok, alt katlarda elektrik yok. Sorunlarımız çok ama gelen giden yok, böyle bekliyoruz. Çarşıdaki 400 dükkandan bir tane sağlam kalmadı."

Stolberg sakinlerinin birçoğu sigorta şirketleri ya da belediyeden henüz para ya da yardım almadıklarını belirterek onların aleyhine konuşurlarsa bunun kendi aleyhlerine olabileceği endişesiyle röportaj vermekten kaçındı.

Sel felaketinde 180'den fazla kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'da Rheinland-Pfalz, Kuzey-Ren Vestfalya ve Bavyera eyaletlerinde aşırı yağışların yol açtığı sellerde 180'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Yaklaşık 25 milyar avroluk zararın meydana geldiği felakette erken uyarı sistemlerinin bulunmaması nedeniyle hükümet yoğun eleştiri almıştı. Bunun üzerine Federal hükümet ve eyalet yönetimlerinin toplantısında, halkın uyarılması için cep telefonlarına aynı anda otomatik olarak kısa mesaj atılmasına imkan tanıyacak bir sistem oluşturulması kararı alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.