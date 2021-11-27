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Almanya'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü

Almanya'da 2 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği bildirildi.

1 Saat Önce
2021-11-27 22:42:53
Almanya'da 2 kişide Kovid-19'un Omicron varyantı görüldü

Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen 2 kişinin, 24 Kasım'da Güney Afrika'dan Almanya'ya geldiği belirtildi.

Bu kişilerin, sağduyulu davranarak yeni varyant hakkında medyada çıkan haberlerin ardından test yaptırdığı ifade edilen açıklamada, "Bu kişiler PCR testi yapıldıktan sonra 25 Kasım'dan bu yana evlerinde karantinada bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 14 gün içinde Güney Afrika'da bulunanların başkalarıyla temaslarını azaltmaları, PCR testi yaptırmaları ve sağlık dairesiyle temasa geçmeleri istendi.

Öte yandan Hessen Eyaleti Sosyal İşleri ve Entegrasyon Bakanlığı da 21 Kasım'da Güney Afrika'dan Frankfurt havalimanı üzerinden Almanya giren bir kişiye Omicron varyantının bulaştığına ilişkin büyük şüphenin bulunduğunu ve bu kişinin karantinaya alındığını açıkladı. Bu kişinin test sonucunun, 29 Kasım Pazartesi günü belli olması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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