DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Besteleriyle Hitler'e ilham vermiş!
Ürdün'den, Irak ordusuna eğitim teklifi
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Greenfield, Türkiye'yi ziyaret edecek
Şentop'tan Kılıçdaroğlu'na ''10 bin dolar'' tepkisi
Almanya 'çok yüksek' olan Kovid-19 risk seviyesini 'yükseğe' düşürdü
Güldür Güldür’ün sevilen ismi Mehtap kimdir?
Analiz: TL mevduat stopaj indirimi temmuz sonuna uzatıldı
Netanyahu'dan ABD'ye rest: İran'ın nükleer silahlanmasına izin vermeyeceğiz
İnci ‘Masumlar Apartmanı’nı bırakıyor’ iddiası
Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi yayınlandı mı? Oyuncuları kimdir, konusu nedir?
Karadavi taburcu edildi
Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayısı
Blogger Nedir, Blogger Nasıl Olunur?
Piyasalarda bulutlu hava dağılmadı
En Kolay Kek Nasıl Yapılır? KekPasta Tarifleri

Almanya 'çok yüksek' olan Kovid-19 risk seviyesini 'yükseğe' düşürdü

Almanya'da Kovid-19 salgınındaki risk seviyesi yeni vakaların gerilemesiyle 'çok yüksekten' 'yükseğe' düşürüldü.

ABONE OL

Google News - Timeturk
01.06.2021 21:49:56
Almanya 'çok yüksek' olan Kovid-19 risk seviyesini 'yükseğe' düşürdü

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, vaka sayılarının düşmesinden ve hastanelerin yoğun bakım servislerindeki durumun rahatlamasından dolayı risk seviyesinin düşürüldüğünü söyledi.

Kovid-19 salgınında ülkedeki durumun iyileştiğini ifade eden Spahn, "Ancak biz hala pandeminin ortasındayız." uyarısında bulundu.

Spahn, risk seviyesinin düşürülmesine ilişkin değerlendirmenin, salgında zor geçen ikinci ve üçüncü dalganın kırılmasına ilişkin bir işaret olduğunu belirterek, ancak insanlar dikkatli olmadığında durumun çok hızlı değişebileceğini ve kötüleşebileceğini kaydetti.

Kovid-19 tespitine yönelik hızlı testlerin ücretsiz yapıldığı bazı merkezlerde usulsüzlük yapıldığının ortaya çıkmasına da değinen Spahn, "Dolandırıcılık edepsizliktir." ifadesini kullandı.

Test merkezlerini işletenlerin çoğunun dürüst olduğunu ifade eden Spahn, bu merkezlerinin gelecekte daha iyi denetleneceğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş