Almanya: BioNTech aşısı olan Türkler turist olarak gelebilir

Almanya, Türkiye'de iki doz BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı yaptıranların yakında Almanya'ya turistik olarak gelebileceklerini açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, "AB'de kullanım onayı almış bir aşı maddesiyle aşılanması tamamlanmış olanlar, test yaptırmak ve ayrıca karantinaya girmek zorunda değil. Yani bu, BioNTech ile aşılananlar için geçerlidir. Sinovac aşı maddesi bugüne dek henüz AB'de kullanım onayı almadı. En fazla 6 ay önce enfekte olduğunu bir PCR testiyle belgeleyebilenler için de aynı şekilde test yaptırma ve karantina zorunluluğu bulunmuyor" dedi.

HER GÜN NÜFUSUN YÜZDE 1'İ AŞILANIYOR

Hürriyet'e yaptığı açıklamalarda Spahn, Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki koronavirüs salgınının son durumuna ilişkin dün değerlendirmelerde bulundu.

Günlük vaka sayılarındaki azalma karşısında iyimser olduklarını belirten Bakan Spahn, Almanya'nın salgında doğru yolda ilerlediğini ifade etti. Spahn, "Mevcut rakamlar kendimize güvenmemizi sağlıyor. Şu anda korona aşısı ile virüsten tamamen korunan yaklaşık 11 milyon Alman var. Ayrıca, 60 yaşın üzerindeki Almanların yüzde 70'inden fazlası en az bir kez aşılandı. Her gün nüfusun yüzde 1'inden fazlası aşılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TATİLİN TADINI ÇIKARALIM AMA DİKKATLİ OLALIM'

"Doğru yoldayız. Üçüncü dalga kırıldı" diyen Bakan Spahn, "Önümüzdeki hafta sonu Pantkot Yortusu tatilinin tadını çıkarın, birlikte tatillerin tadını çıkaralım. Ama dikkatli olalım" şeklinde konuştu. Spahn, Eylül ayına kadar tüm Almanların aşılanabilmesi için gerekli aşı tedariki ve organizasyonunun yapıldığını belirterek sabırlı olunmasını istedi.

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler de salgınında gelinen noktanın memnuniyet verici olduğunu ifade ederek erken rahatlama konusunda uyarıda bulundu. Daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Wieler, haftalık ortalama bin 300 ölümün korkunç olduğunu dile getirdi. Wieler, vaka sayılarındaki düşüşün önümüzdeki hafta düşmeye devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Bu arada, haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayıları 5 iş günü üst üste 100'ün altında olan bölgelerde ayrıca gece dışarı çıkma kısıtlaması da son buldu.

Öte yandan, birçok eyalette oteller ve pansiyonlar, turistler için test yapma ve hijyen kuralları çerçevesinde yeniden açılacak. Berlin'de ise gece 23.00-05.00 saatlerinde alkollü içecek satışı ve otellerde konaklama yasağı devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.