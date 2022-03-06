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Almanya Başbakanı Scholz, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir araya geldiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-03-06 09:56:20
Almanya Başbakanı Scholz, İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Scholz ile Bennett'in yaklaşık 1,5 saat görüştüğünü belirtti.

Sözcü, görüşmenin odağında, Bennett'in dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da yaptığı görüşmenin sonuçlarının yer aldığını aktardı.

Scholz ve Bennett'in bu meselede yakın temasta kalacağının kararlaştırdığını belirten Hebestreit, "Ortak hedef Ukrayna'daki savaşı mümkün olduğunca hızlı bitirmektir. Tüm gücümüzle bunun üzerine çalışacağız.” ifadesini kullandı.

Bennett, Moskova'da dün Putin ile yaptığı yaklaşık 3 saat görüşmenin ardından Scholz ile bir araya gelmek üzere Berlin'e geçmişti. .

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