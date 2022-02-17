Almanya Başbakanı Scholz: Bu tehdit edici ve zor bir durum

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çok sayıda Rus askerinin halen Ukrayna sınırında konuşlandırılmış olmasının tehdit edici ve zor bir durum olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Afrika Birliği Zirvesi için gittiği Brüksel'de yaptığı açıklamada, AB liderleriyle bölge barışı ve Ukrayna'ya ilişkin güvenlik durumunu ele aldıklarını belirtti.

Ukrayna krizine çözüm bulmaya ilişkin çabaların da konuşulduğunu ifade eden Scholz, birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kalındığını vurguladı.

Scholz, Ukrayna'ya karşı askeri saldırı olması durumunda bunun sonuçları olacağının ve yaptırımlarla karşılık vermeye hazır olduklarının altını çizerek, aynı zamanda var olan diplomatik imkanları da kullanacaklarını söyledi.

''Bu konuda saf olunmaması lazım''

Scholz, "İkisini de yapıyoruz. Aynı zamanda, Ukrayna sınırı boyunca çok sayıda (Rus) askerinin ve askeri gücün konuşlandığını biliyoruz. Bu tehdit edici ve zor bir durum. Bu konuda saf olunmaması lazım" dedi.

Krizde dikkatli olmayı sürdüreceklerini belirten Scholz, Ukrayna sınırında, bir işgalin yapılabilmesi için yeteri kadar askerin bulunduğunun göz ardı edilemeyeceğini, bu durum devam ettikçe dikkatli olmaya ve birlikte hareket etmeye devam edileceğini söyledi.

Scholz, Brüksel'de düzenlenen AB-Afrika Birliği Zirvesine ilişkin Afrika kıtasının ekonomik kalkınması için desteğe ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, zirvede COVID-19 salgınında aşı erişiminin ve yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi için enerji ortaklığının önemli olduğunu vurguladı. .