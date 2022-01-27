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Almanya Başbakanı Scholz 7 Şubat'ta Beyaz Saray'da olacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 7 Şubat'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Beyaz Saray'da kabul edeceği bilgisi paylaşıldı.

45 Dakika Önce
2022-01-27 21:52:05
Almanya Başbakanı Scholz 7 Şubat'ta Beyaz Saray'da olacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 7 Şubat'ta Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Görüşmenin iki ülke arasındaki derin ve sağlam bağların yeniden teyidi için fırsat olduğunu kaydeden Psaki, "İki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının engellenmesine yönelik diplomasi ve ortak çabaları görüşecek" ifadesini kullandı.

Psaki, Biden ve Scholz'un COVID-19 salgını, iklim değişikliği tehdidi, ekonomik refahın arttırılması ve ortak demokratik değerlere bağlı uluslararası güvenlik gibi konularda yakın işbirliği içinde olmanın önemini de ele alacağını açıkladı. .

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