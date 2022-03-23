Almanya Başbakanı'ndan Rusya hakkında kritik açıklama

Batı'nın, Putin'e yönelik yaptırımlarını baltalamakla suçlanan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bugün yaptığı açıklamada Rusya ile enerji bağlarını 'derhal' kesmeyi reddetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgaline tepkiler ve yaptırımlar sürerken, Alman Başbakanı Scholz, Rusya ile olan enerji bağlarını kesmeyi reddetti.

Scholz'un açıklaması, Batı'nın Putin'e yönelik yaptırımlarını baltalamak olarak yorumlandı.

İngiliz The Express gazetesinin haberine göre; Almanya Başbakanı Scholz, bugün yaptığı açıklamada Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını sona erdirme sözü verdi, ancak bunu şimdi yapmayı reddetti. Bunu "bir gecede" yapmanın ülkesini resesyona sokacağını ve yüz binlerce işi ve tüm endüstriyel sektörleri riske atacağını söyledi.

Scholz, "Yaptırımlar Avrupa devletlerine Rus liderliğinden daha fazla zarar vermemelidir” dedi.

Almanya Başbakanı'nın açıklamaları, Batı bloğunun Rusya'ya karşı uygulanacak yeni bir yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya varmasının beklendiği yarın yapılacak AB zirvesi öncesinde geliyor.

Almanya, gaz arzının yüzde 40'ını Rusya'dan tedarik ediyor.

Almanya Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ise, 19 Mart'ta kamu radyosu DLF'de, Rus enerji ithalatını tamamen kesmenin “GSYİH'nın yüzde üç ila yüzde beş oranında kaybı” anlamına gelebileceğini ve bunun “bazı insanların artık hiç para kazanmamasına” yol açacağını söyledi.

"Kimya endüstrisi veya çelik işleri gibi belirli sektörler artık üretim yapamazsa, tüm tedarik zincirleri çökecek" diyen Habeck, "Sadece bu sektörler etkilenmekle kalmıyor, aynı zamanda tüm üretim süreci birçok yerde bozuluyor." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'yı Almanya'ya bağlayan bir gaz boru hattı olan Nord Stream 2'nin planlarını askıya almıştı.

AB ve müttefikleri ise, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı, merkez bankasının varlıklarının dondurulması da dahil olmak üzere, şimdiden ağır önlemler aldı.

Bu arada Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, “Rusya'nın ticaretini tamamen kesmek, Rusya'yı bu acımasız savaşı durdurmanın daha iyi olup olmayacağını düşünmeye zorlayacaktır” dedi.

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