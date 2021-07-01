Almanya Afganistan tecrübesinden hangi dersi çıkardı?

Washington temasları sırasında Alman Marshall Fonu’nun düzenlediği toplantıya katılan Alman Bakan Annegret Kramp-Karrenbauer “Afganistan savaşından çıkardığımız en önemli ders bu gibi görevlerde siyasi hedeflerin doğru belirlenmesi gerektiği” dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Afganistan'dan tamamen çekilen Almanya'nın Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile görüştü. Washington temasları sırasında Alman Marshall Fonu'nun düzenlediği toplantıya katılan Alman bakan “Afganistan savaşından çıkardığımız en önemli ders bu gibi görevlerde siyasi hedeflerin doğru belirlenmesi gerektiği” dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin görüşmeyle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Almanya'nın ABD'nin en sıkı müttefiklerinden biri olduğunu ve ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin Biden yönetimi için önemli bir öncelik olduğunu söyledi. İki bakan daha sonra Virginia'nın Norfolk kentine giderek orada bulunan ABD uçak gemisi USS Harry Truman'da görev yapan Amerikan ve Alman askeri personelini ziyaret etti.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer daha sonra Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Alman Marshall Fonu'nun (GMF) düzenlediği toplantıda Afganistan, NATO'nun misyonu, Rusya ile ilişkiler ve Çin tehdidi başta olmak üzere çeşitli konularda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

“Afganistan'ın terörizm için güvenli sığınak olmamasını sağladık, bir neslin farklı büyümesi için koşulları oluşturabildik”

Almanya Savunma Bakanı'na 20 yıldır devam eden Afganistan savaşında 59 askerini kaybeden Almanya'nın Afganistan tecrübesinden yola çıkarak bundan sonra Alman güçlerinin Almanya sınırları dışında görev yapmasının daha zorlaşıp zorlaşmadığı; Alman kamuoyunun Afganistan'dan çıkarılan dersleri nasıl algıladığı sorusu soruldu.

Afganistan'da görev yapan Alman askerlerinin sağ salim evlerine dönmüş olmasından mutluluk duyduğunu belirten ve ABD'ye desteği için teşekkür eden Kramp-Karrenbauer, “Şu anda Afganistan misyonuna geri dönüp baktığımızda bunu nasıl değerlendireceğimiz konusunda hararetli bir tartışma var. Pek çok kritik nokta olduğunu söylemek mümkün ama son 20 yıla baktığımızda Afganistan'ın terörizm için güvenli bir sığınak olmamasını sağladığımızı unutmamak gerek. En azından bir neslin kendilerinden önceki nesilden farklı şekilde büyümesi için gereken koşulları oluşturmak mümkün oldu” ifadelerini kullandı.

“En önemli ders siyasi

hedeflerin doğru belirlenmesi”

Askerlerin çekilmesinden sonra da bu kazanımların korunması için Afganistan'a desteğin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Almanya Savunma Bakanı, Afganistan savaşı tecrübesinden yola çıkarak gelecekteki misyonlara ilişkin kendi adına çıkarılan derslerden birinin siyasi hedeflerin doğru belirlenmesi gerekliliği olduğunu belirtti.

Siyasi hedeflerin nasıl tanımlandığının ve bu hedeflere nasıl varılacağının önemli noktalar olduğunun altını çizen Alman bakan Afganistan savaşında erişilmesi zor siyasi hedefler belirlendiğini söyledi. Afganistan tecrübesinin bundan sonra uluslararası alanda üstlenilecek roller açısından önemli bir ders olduğunu vurguladı.

“Afganistan'ı tamamen kendi haline

bıraktığımız mesajı verilmemeli”

Almanya Savunma Bakanı'na Afganistan'dan çekilmenin ardından Afganistan'ı nasıl desteklemeye devam edeceği soruldu. Bu bağlamda Kabil'deki havaalanında güvenliğin sağlanması konusunda teklifte bulunan Türkiye'yi de ziyaret ettiği hatırlatıldı.

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, "ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile yaptığımız görüşmede, Afganistan'da askeri varlığımızı sona erdirsek bile, ülkeyi tamamen kendi haline bıraktığımız mesajını vermememiz gerektiği konusunda mutabık kaldık. O nedenle büyükelçiliklerin açık kalmaya devam etmesi önemli. Bunun için de havaalanında gerekli altyapıya ihtiyaç var. Ancak sanırım şu anda ne gibi siyasi gelişmelerin yaşanabileceğini kestirmek zor. Siyasi bir dönüşüm süreci olabilecek mi ya da ülkede sorunlar artacak mı? Hem Taliban hem de Afgan hükümeti için bu soruların yanıtları belirsiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: VOA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.