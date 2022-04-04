Almanya 40 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Alman hükümeti, Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerinin ardından Rusya'ya yanıt olarak çok sayıda Rus diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti.

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Buça'dan gelen fotoğrafların tüm sınırları aşan bir "yok etme" iradesine tanıklık ettiğini belirterek, "Bu nedenle, Rusya Büyükelçiliği'nin önemli sayıda çalışanını istenmeyen kişi olarak ilan ettik. Ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımları daha da sıkılaştıracağız, Ukrayna silahlı kuvvetlerine desteğimizi kararlı bir şekilde genişleteceğiz ve ayrıca NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Alman medyası, "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomat sayısının 40 olduğunu ve 5 gün içinde Almanya'yı terk etmelerinin istendiğini yazdı. AA .