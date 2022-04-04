DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Celal Mert Akın Kimdir ? Celal Mert Akın Nerelidir ?
Fransa, 35 Rus diplomatı sınır dışı edecek
Cezaevinden izinli çıktı, kaynanası ve baldızını öldürüp bir çocuğu ağır yaraladı
Crystal Palace - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
Yasak Elma 137. bölüm full izle | Fox Tv Yasak Elma yeni bölüm (137.bölüm) tek parça izle | Yasak Elma 138. bölüm fragmanı
Almanya 40 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti
Erdoğan’dan Tunus açıklaması
Hatayspor - Adana Demirspor maçını canlı izle! SÜPER LİG
Borsadan kapanış rekoru
İran'da iki Sünni Türkmen din adamı suikastla öldürüldü
Esed rejiminden İdlib’e saldırı: 3 çocuk öldü
İzmir iftar çadırı nerede? İzmir'de iftar çadırı kuruldu mu? 2022 İzmir Ramazan çadırı (iftar yemeği) hangi ilçede ve mahallede?
Değeri 90 milyon euro! İspanya el koydu
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden Buça açıklaması
Doktor Sevgi Ekiyor Yüz Mimarisiyle Cildinize Değil Yaşamınıza Dokunuyor

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

BURSA

19:37

05:10
19:37
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:22

04:55
19:22
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:05

04:39
19:05
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:48

04:22
18:48
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:37

04:17
18:37
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:38:00

İftar vakti

ANKARA

19:22

04:55
SAHUR
19:22
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Almanya 40 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Almanya 40 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Alman hükümeti, Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerinin ardından Rusya'ya yanıt olarak çok sayıda Rus diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti.

2 Saat Önce
2022-04-04 20:12:24
Almanya 40 Rus diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan etti

Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Buça'dan gelen fotoğrafların tüm sınırları aşan bir "yok etme" iradesine tanıklık ettiğini belirterek, "Bu nedenle, Rusya Büyükelçiliği'nin önemli sayıda çalışanını istenmeyen kişi olarak ilan ettik. Ortaklarımızla birlikte, Rusya'ya karşı mevcut yaptırımları daha da sıkılaştıracağız, Ukrayna silahlı kuvvetlerine desteğimizi kararlı bir şekilde genişleteceğiz ve ayrıca NATO'nun doğu kanadını güçlendireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Alman medyası, "istenmeyen kişi" ilan edilen Rus diplomat sayısının 40 olduğunu ve 5 gün içinde Almanya'yı terk etmelerinin istendiğini yazdı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş