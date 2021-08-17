DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Altay, Ahmed Yasser Rayan’ı transfer etti
Prof. Dr. Hacısalihoğlu: Göç, küresel güçlerin küresel saldırı aparatıdır
Sinop'un Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
Bu kitaplar 'iş olsun' diye okunuyor
Sel felaketinde can kaybı 78'e yükseldi
Peygamberler neden çobanlık yaptılar?
Van'da bir apartmanda 115 düzensiz göçmen yakalandı
Fed Başkanı Powell: 'Henüz zafer ilan edemeyiz'
Fransa'nın güneyindeki orman yangını halen kontrol altına alınamadı
Almanlardan Afganlar için 'Sığınmacılar hoş geldi' gösterisi
2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşulları açıklandı
2022 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın katılım koşulları açıklandı
ABD, Afgan hükümetinin milyarlarca dolarlık rezervini dondurdu
İngiliz istihbaratı: 'Batı Afganistan'dan çekilirse Britanya'ya yönelik saldırı riski artar'
Samet Aybaba: Lucas Castro'nun pozisyonu net penaltı

TIMETURK / DÜNYA / Almanlardan Afganlar için 'Sığınmacılar hoş geldi' gösterisi

Almanlardan Afganlar için 'Sığınmacılar hoş geldi' gösterisi

Almanya'da binlerce kişi Afganistan'da tehlikede olanların hızla tahliye edilmesini istedi

2 Saat Önce
2021-08-17 22:24:52
Almanlardan Afganlar için 'Sığınmacılar hoş geldi' gösterisi

Almanya'da düzenlenen protestolarda binlerce kişi, Afganistan'da hayatları tehlikede olanların hızla tahliye edilmesini talep etti.

Seebrücke inisiyatifi tarafından başkent Berlin'de Federal Meclis'in önünde düzenlenen gösteriye 2 binden fazla kişi katıldı.

Göstericiler "Afganistan güvenli değil", "Hava köprüsü şimdi", "Yerimiz var", "Afganları öldürmeyi durdurun" ve "Afganlara yardım edin" yazılı pankartlar ve döviziler taşıdı.

New folder (10)_almanya-afgan1

"Sığınmacılar hoş geldi", "Hava köprüsünü başlatın daha fazla beklemeyin" ve "Sınırları kaldırın, sınır dışı edilmeleri durdurun" sloganlarının atıldığı gösteriye çok sayıda Afgan da katıldı.

Gösteride yapılan konuşmalarda Afganistan'da hayatları tehlikede olanların ülkelerinde bürokrasi uygulanmadan güvenli şekilde tahliye edilmesi ve Almanya'da bulunan Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmemesi talep edildi.

Gösterilerin Bochum, Köln, Leipzig gibi çok sayıda kentte de düzenlendiği bildirildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş