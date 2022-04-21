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Almanlar Scholz'dan memnun değil

Yakın tarihli bir kamuoyu yoklaması, Almanların yüzde 49'unun Olaf Scholz'un performansından memnun olmadığını ortaya koydu.

3 Saat Önce
2022-04-21 10:06:37
Almanlar Scholz'dan memnun değil

Alman anketör Insa tarafından yürütülen ve Bild am Sonntag gazetesi tarafından yaptırılan ankete göre, katılanların yaklaşık yüzde 49'u Scholz'un görevini yütürme şeklinden memnun olmadığını belirtti.

Bild am Sonntag'a göre bu, görevdeki şansölyenin geçen yıl 8 Aralık'ta göreve başlamasından bu yana aldığı en düşük onay seviyesi.

Ankete katılan Almanların yüzde 38'i Scholz'un performansından memnun olduklarını söyledi.

Almanya'da şu anda yönetimde olan koalisyon hükümeti ise, ankete katılanların yüzde 55'inin beklentilerini karşılayamazken, kalan yüzde 35'i hükümeti onaylıyor.

Halkın tutumunu ölçmek için, araştırmacılar geçen hafta yaklaşık bin kişiyle anket yaptı.

Scholz güçlü bir lider olarak görülmüyor

Anketçi Civey tarafından 17 Nisan ile 19 Nisan arasında medya kuruluşu Der Spiegel için gerçekleştirilen daha yakın tarihli bir anket ise Almanların sadece yüzde 25'inin Scholz'u güçlü bir lider olarak gördüğünü gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 42'si, şansölyenin güçlü bir liderin niteliklerine sahip olmadığını düşündüklerini söyledi.

Der Spiegel, Scholz'un kendi Sosyal Demokrat partisinin (SPD) destekçileri arasında hala nispeten popüler olduğunu ve bu gruptaki insanların yüzde 65'inin şansölyenin performansını onayladığını kaydetti.

Bu ankette ise 5 bin 65 kişinin görüşü değerlendirildi.

Kaynak: TRT Haber .

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