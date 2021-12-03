Almanlar Kovid-19 aşılarını ciddiye almıyor

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüs salgını konusunda dün alınan yeni önlemlerin ciddiye alınmasını istedi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, salgın konusunda Berlin'de yaptığı haftalık bilgilendirme toplantısında, ülkede alınan Kovid-19 ek tedbirlerinin "birçokları için çok geç" geldiğini belirterek "Aşılanmayanların insidansı, tüm yaş gruplarında aşılılardan önemli ölçüde daha yüksek. Bütün yetişkin Almanlar aşılanmış olsaydı bu durumda olmazdık. Gerçek bu." dedi.

Spahn herkesten salgını ve önlemleri ciddiye almasını isteyerek "Temasları mümkün olduğunca azaltın. Daha fazla acıyı önlemeye yardımcı olun. Aşılanın, kendinizi ve sevdiklerinizi şu şekilde korursunuz." diye konuştu.

Alman Bakan, vaka sayılarının yüksek seyretmesi durumunda Noel öncesi yoğun bakım ünitelerinde aşırı yoğunluk olabileceği ve sağlık sisteminin sıkıntıya girebileceği uyarısında da bulundu.

Yoğun bakım ünitelerindeki Kovid-19'lu hasta sayısının gelecek haftalarda 5 bini önemli ölçüde aşacağı öngörüsünde bulunan Spahn, "Önlemler yürürlüğe girdi ama bunun sonuçları ancak iki üç haftada belli olacak. Şu an hasta olanlar yoğun bakımlara önümüzdeki haftalarda kaldırılmaya başlayacak. Yoğun bakım ünitelerindeki durum Noel'de üzücü bir şekilde doruk noktasına ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Wieler: Kaybedecek tek bir günümüz bile yok

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, kararlaştırılan daha katı Kovid-19 önlemlerinin kapsamlı ve hızlı bir şekilde uygulanması çağrısında bulundu.

Yeni varyant Omicron'un Almanya'ya geldiğini, Delta varyantından bile daha bulaşıcı olabileceğini ve daha önce aşılanmış ve zaten iyileşmiş kişileri de enfekte edebileceğine işaret eden Wieler, "Delta ve Omicron enfeksiyonlarını önlemek ve vaka sayısını azaltmak için dün kararlaştırılan tüm önlemler uygulanmalıdır. Kaybedecek tek bir günümüz bile yok" diye konuştu.

​​​​​​​Wieler, Almanya'da herkesin bağışıklık korumasına sahip olmadan salgının bitmeyeceği uyarısını yaptı.

Ülkede 926 bin aktif vaka olduğuna dikkati çeken Wieler, bunun tüm nüfusun yüzde birinden biraz fazlasının enfekte olduğu anlamına geldiğini ancak Almanya'da bildirilmeyen ya da tespit edilmeyen vakalarla bu rakamın 2 ila 3 katı fazla olabileceğini varsaydıklarını dile getirdi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert de Federal Mecliste olası bir genel Kovid-19 aşısı zorunluluğuna ilişkin oylamanın ocak ayında gerçekleşebileceğini belirterek "Alman Federal Meclisinin gelecek yılın başında böyle bir karar alabilmesi için bir yol haritası çalışmamız var ama tabii ki bu, tamamen Alman Federal Meclisi üyelerinin takdirinde." dedi.

Seibert, konuyla ilgili önceden Etik Kurulundan tavsiye alınması gerektiğine dikkati çekerek "Bu da kolay bir şey değil. Bu üzerinde düşünülmesi gereken bir mesele." ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 74 bin 352 yeni vaka

Almanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 74 bin 352 vaka tespit edildi. RKI'den yapılan açıklamaya göre, yeni vaka sayılarıyla beraber ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 52 bine yükseldi.

Aktif vaka sayısının 926 bine çıktığı ülkede, son 24 saatte 390 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 102 bin 568'e çıktı. İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 57 milyon 200 bine yükseldi. Yoğun bakımda tedavi gören 4 bin 797 kişinin 2 bin 564'ü entübe edildi.

Öte yandan Almanya, Polonya ve İsviçre'yi "yüksek risk bölgesi" ilan etti. Yüksek riskli bölgelerden Almanya'ya giriş yapmak isteyenlerin, aşı ya da hastalıktan iyileşmiş olduklarını ibraz etmeleri gerekecek. Bunları ibraz etmeyenler 10 günlük karantinaya girmek zorunda kalacak.​​​​​​​ AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.