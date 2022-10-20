Alman zırhlıları Batı Trakya’ya Yunan tankları Ukrayna’ya

Ukrayna’ya Rus yapımı silah temin etme çerçevesinde Almanya, Yunanistan’a 40 adet zırhlı savaş aracı hibe ediyor. İlk 6 araç dün Yunanistan’a ulaştı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Ukrayna'ya Rus yapımı silah temin etme çerçevesinde Almanya, Yunanistan'a 40 adet zırhlı savaş aracı hibe ediyor. İlk 6 araç dün Yunanistan'a ulaştı. Yunanistan ise elindeki Sovyet yapımı tankları Ukrayna'ya yollayacak. Yunan bakan, eski askeri teçhizatları daha yenileriyle takas ettiklerini iddia etti.

Hürriyet'in haberine göre; Atina ile Berlin arasında, Ukrayna'ya yardım amaçlı takas anlaşması çerçevesinde, Alman yapımı 6 adet Marder1A3 tipi zırhlı savaş aracı Yunanistan'a ulaştı. Yunanistan, mayıs ayında sağlanan takas anlaşması kapsamında, Almanya'dan hibe olarak toplam 40 adet Marder1A3 tipi zırhlı savaş aracı alacak. Buna karşılık, Sovyet yapımı 40 adet BMP-1 tipi amfibi paletli savaş aracını Ukrayna'ya gönderecek.

DAHA YENİ ARAÇLAR

Yunan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, teslim alınan Alman zırhlı savaş araçlarının, karargâhı Türklerin yoğun olduğu Batı Trakya'nın İskeçe şehrinde bulunan kolorduya bağlı askeri birliklere gönderileceği belirtildi. Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulas, geçtiğimiz günlerde takas anlaşmasına değinirken, Almanya'nın verdiği Marder 1A3'lerin, Ukrayna'ya gönderilecek SSCB yapısı BMP-1'lere kıyasla çok daha iyi durumda ve daha yeni olduklarını belirtti. Panayiotopulos “Dolayısıyla, takas anlaşması Yunanistan'ın çıkarınadır. Bir silahı, daha iyi bir silah karşılığında veriyoruz” dedi.

MERMİLER DE HİBE

Savunma Bakanı Panayiotopulos ayrıca, Marder 1A3'lerin taşıdıkları 20 mm'lik mermilerin de Almanya'dan hibe olarak verildiğini kaydetti. Almanya'dan gelen zırhlı savaş araçlarının, 28 Ekim'deki Yunan milli bayramı çerçevesinde Selanik'te düzenlenecek askeri geçit törenine dahil edilmeleri bekleniyor. Yunanistan daha önce Ukrayna'ya kalaşnikof tipi tüfek, eski SSCB yapısı RPG-18 roket fırlatıcıları ve çeşitli askeri mühimmat gönderdi. Yunan medyası, 2013 yılından bu yana ülkedeki çeşitli operasyonlarda 10-20 bin kalaşnikofa el konduğunu belirtmişti. Yunan hükümeti, bir süre önce ise ülkenin “Türkiye'den tehdit gördüğü” iddiasıyla, Girit'te konuşlandırılan Rus yapısı S-300'lerin Ukrayna'ya gönderilmelerinin söz konusu olmadığını açıkladı.