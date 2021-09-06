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Alman şirketler hakkında Uygurlarla ilgili suç duyurusu
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TIMETURK / DÜNYA / Alman şirketler hakkında Uygurlarla ilgili suç duyurusu

Alman şirketler hakkında Uygurlarla ilgili suç duyurusu

Almanya'da birçok tekstil firması hakkında, Çin'de Uygurların zorla çalıştırılmasından kazanç sağladıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

1 Saat Önce
2021-09-06 13:26:44
Alman şirketler hakkında Uygurlarla ilgili suç duyurusu

Avrupa Anayasal Haklar ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR), tekstil alanında faaliyet gösteren birçok Alman şirketi hakkında Federal Başsavcılık'a suç duyurusunda bulundu.

Aralarında Hugo Boss ve Lidl'ın da bulunduğu şirketlerin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygurlarınzorla çalıştırılmasından doğrudan ya da dolaylı kazanç sağladığı ve bu nedenle insanlığa karşı suça bulaştığı ileri sürüldü.

DW Türkçe'nin haberine göre; ECCHR Federal Başsavcılık'a sunduğu dava dilekçesinde Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına da atıfta bulundu. Af Örgütü, yayınladığı raporlarda Çin yönetimine Uygurları tekstil sanayiinde çalışmaya zorladığı suçlaması yöneltiyor. Alman şirketlerinin de halen ya da kısa süre öncesine kadar Sincan'da üretim yapan tedarikçi firmalarla çalıştığı ileri sürüldü.

ECHHR Federal Başsavcılık'tan "muhtemel zorla çalıştırmayı ve şirketlerin muhtemel hukuki sorumluluklarını incelemeye almasını" istedi. Karlsruhe'de bulunan savcılık, Almanya'da devletler hukuku başlığındaki suçların kovuşturulmasından sorumlu bulunuyor.

ECHHR İş ve İnsan Hakları Programı Müdürü Miriam Saage-Maaß "Şirketleri Uygur halkının sömürüsünden kazanç sağlarken Avrupa hükümetlerinin Çin'deki insan hakları ihlallerini eleştirmesinin kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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