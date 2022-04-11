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TIMETURK / DÜNYA / Alman şirketinden Ukrayna’ya 50 Leopard tankı

Alman şirketinden Ukrayna’ya 50 Leopard tankı

Almanya silah üreticisi Rheinmetall şirketinin Ukrayna’ya 50 Leopard 1 tankı sağlayabileceği bildirildi.

1 Saat Önce
2022-04-11 18:52:26
Alman şirketinden Ukrayna’ya 50 Leopard tankı

Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, şirkete ait 50'ye kadar Leopard 1 tankını Ukrayna silahlı kuvvetlerine verebileceklerini söyledi.

Papperger bunların başka ordularda kullanıldıktan sonra hizmet dışı bırakılan ve şirkete geri gönderilen tanklar olduğunu, gözden geçirildiklerini belirtti.

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"İlk Leopard 1 tankı 6 hafta içinde teslim edilebilir." diyen Papperger, tankların teslimatının ana şirkete bağlı “Rheinmetall Italia” birimi üzerinden gerçekleşebileceğini ifade etti.

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Papperger, Ukrayna askerlerinin tankları kullanmak için de hızlı eğitim alabileceğini kaydetti.

Rheinmettall_unveils_new_leopard_MBT_main_battle_tank_fitted_with_130mm_cannon

Papperger ayrıca şirketin daha önce 50 ila 60 Marder tipi tankı Ukrayna'ya verebileceği açıklamasına ilişkin de bunların 10 ila 20 tanesinin 6 hafta içinde hazır olabileceğini ifade etti.

Tankların Ukrayna'ya verilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyor. AA .

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