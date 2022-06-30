Alman şirketi Uniper devletten yardım istiyor

Alman enerji firması Uniper, Rus enerji şirketi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiye gitmesi ve bunun sonucunda gaz fiyatlarının artması nedeniyle 2022 için kar tahminini düşürdü ve olası kamu yardımı konusunda Alman hükümetiyle görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.