Alman sendikadan Volkswagen'e Doğu Türkistan çağrısı

Almanya'da çelik işçilerinin örgütlü olduğu IG Metall Sendikası Başkanı Jörg Hofmann, Çin'in Doğu Türkistan (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’e (VW) bölgedeki fabrikasını kapatması çağrısı yaptı.

Aynı zamanda VW Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı olan Hofmann, Alman Wolfsburger Nachrichten gazetesine verdiği röportajda insan hakları ihlalleriyle gündeme gelen Çin'in Doğu Türkistan (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi'nde Volkswagen fabrikasının devam eden operasyonlarına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Hofmann, "Olguları özel olarak incelemeli ve bu temelde, faaliyeti orada sonlandırmanın doğru olup olmayacağı sorusuna cevap vermeliyiz.” ifadesini kullandı.

"Volkswagen'in itibarı için orada yatırım yapmaya devam etmenin ne anlama geldiği sorusunun" sorulmasını isteyen Hofmann, VW'nin sadece kendi "ön bahçesinde" olup bitenlere bakmaması, aynı zamanda hangi "sokakta" yaşadığına da dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

IG Metall Başkanı Hofmann, "Sağda ve solda insan hakları ihlalleri görüldüğünde harekete geçilmesini talep ediyorum.” ifadesini kullanarak, otomobil üreticisinin kendini insan hakları ihlallerine karşı görünür ve net bir şekilde konumlandırması gerektiğini vurguladı.

Bu arada, Çin, Volkswagen'in en büyük satış pazarı olurken, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin sıklıkla insan hakları ihlalleri nedeniyle gündeme gelmesi nedeniyle Alman şirketin buradaki fabrikasının operasyonlarına devam etmesi uzun süredir eleştiriliyordu.

Volkswagen ise oradaki fabrikanın insanların durumunu iyileştirmeye yardımcı olduğunu savunarak defalarca operasyonlarını sonlandırmayı reddetti.

Volkswagen sözcüsü de Alman basınına yaptığı açıklamada, Volkswagen'in dünya çapındaki ticari faaliyetleriyle bağlantılı olarak zorla çalıştırmaya karşı sağlam bir duruş sergilediğini belirterek, bunun şirketin üst düzey tedarikçiler için de geçerli olduğunu belirtti.

VW sözcüsü, "Burada (Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Volkswagen fabrikasında) hiçbir çalışan baskı altında çalışmıyor. Yeni çalışanlar, yaş, din ve etnik kökene bakılmaksızın yalnızca niteliklerine göre işe alınır.” ifadesini kullandı.

Almanya'nın ünlü otomobil uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer de Volkswagen gibi üreticilerin Çin'de bir ikilem içinde olduğunu belirterek, “Pekin yönetimini çok fazla küçümsemeyi göze alamazlar. Çinliler çok hassas. Volkswagen tartışmalı fabrikayı işletmeye devam etmeli. Volkswagen fabrikayı kapatacak olsaydı, Çin'deki tüm işlerini kaybedilecekti.” değerlendirmesinde bulundu.

Volkswagen'in Urumçi'deki fabrikası 2013'te açıldı. 600 olan çalışan sayısı Kovid-19 salgını ve buna bağlı üretim kısıtlamaları nedeniyle, yakında zamanda yaklaşık 400'e düşürüldü. Bu nedenle yıllık 50 bin araç kapasitesinin oldukça altında üretim yapıyor.