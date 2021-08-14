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TIMETURK / DÜNYA / Alman polisi cami önünde karikatürlü gösteriyi yasakladı

Alman polisi cami önünde karikatürlü gösteriyi yasakladı

Alman polisi, güvenlik endişesini gerekçe göstererek İslam dünyasında tepkiye yol açan karikatürlerle Köln Merkez Camii önünde düzenlenmek istenen gösteriyi yasakladı.

3 Saat Önce
2021-08-14 06:26:18
Alman polisi cami önünde karikatürlü gösteriyi yasakladı

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Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii önünde, İslam dünyasında büyük tepki toplayan Hz. Muhammed Peygamber karikatürleriyle düzenlenmek istenen gösteri, Alman polisi tarafından yasaklandı.

Köln polisi, Müslümanların hakaret olarak yorumladıkları karikatürlerin de kullanılmak istendiği gösterinin, çıkabilecek “şiddet olayları” ve “güvenlik endişeleri” nedeniyle yasaklandığını duyurdu.

Cuma namazı sırasında yapılacaktı

Cami önünde 20 Ağustos günü Cuma namazı sırasında yapılmak istenen gösteride bu karikatürlerin gösterilmesinin, göstericilerin güvenliğini de etkileyebileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca böyle bir gösterinin, bölgesel, ulusal ve uluslararası güvenliğe ilişkin etkilerinin olmasından da endişe duyulduğu vurgulandı.

21 Temmuz'da başvuruldu

Bir vatandaşın kendi girişimiyle böyle bir gösteri düzenlemek için 21 Temmuz'da Alman makamlarına bildirimde bulunduğu, bu etkinlik sırasında Fransa'da öldürülen öğretmen Samuel Paty ile Muhammed Peygamber hakkında karikatürleriyle tanınan karikatürist Kurt Westergaard'ın da anılmak istendiğinin aktarıldığı kaydedildi.

Köln polisi, gösteri için başvuru yapan kişi ile de görüşüldüğünü ancak bu kişinin anlatımlarının, etkinliğin olası şiddet eylemlerine yol açabileceği konusunda güvenlik makamlarının kaygılarını gidermediğini vurguladı.

Polisin gösteriyi yasaklamasının ardından, etkinliği yapmak isteyen kişinin bu kararı idare mahkemesine gönderme hakkı bulunuyor.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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