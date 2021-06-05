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Alman ordusu Afganistan'dan içkilerini de taşıyor

Afganistan'daki varlığını sona erdirmeye hazırlanan Alman ordusu, envanterindeki silah, teçhizat ve diğer araç gereçlerin yanı sıra binlerce şişe ve kutu alkollü içeceği de beraberinde Almanya'ya götürmeye hazırlanıyor.

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05.06.2021 09:01:02
Alman ordusu Afganistan'dan içkilerini de taşıyor

Afganistan'daki varlığını sona erdirmeye hazırlanan Alman ordusu, envanterindeki silah, teçhizat ve diğer araç gereçlerin yanı sıra binlerce şişe ve kutu alkollü içeceği de beraberinde Almanya'ya götürmeye hazırlanıyor.

Haftalık haber dergisi Spiegel'in edindiği bilgilere göre geçtiğimiz günlerde 65 bin kutu bira ile 340 şişe şarap ve şampanya lojistikçiler tarafından 29 palete yüklendi.

Haberde, Afganistan'daki Alman birliklerinin komutanı Tuğgeneral Ansgar Meyer'in, çekilmenin son safhasındaki risk durumu sebebiyle Alman askerlerine genel bir alkol tüketme yasağı getirdiği ve bu sebepten dolayı alkollü üçeceklerin tüketilemediği ifade ediliyor.

Ayrıca Afganistan'daki Alman Operasyon Yönetim Kumandanlığı'nın hukuki ve dini gerekçelerle alkollü içecekleri satmasının ya da Afgan güvenlik birimlerine vermesinin söz konusu olmadığı da haberde yer alıyor.

Ya taşınacak ya imha edilecek

Yaklaşık 22 bin 500 litreye tekabül eden toplam alkollü içeceklerin, kiralanacak bir Antonov kargo uçağı ile Almanya'ya mı taşınacağı ya da Afganistan'da imha mı edileceğine ise önümüzdeki günlerde karar verileceği bildirildi.

Alman ordusu NATO'nun Afganistan'dan çekilme kararına uygun olarak kendi hazırlıklarını yapıyor. Bu aynı zamanda Federal Almanya Cumhuriyeti'nin, bugüne dek katıldığı en büyük ve en masraflı dış görevin sona ermesi anlamına geliyor. Alman birlikleri, NATO'nun Afganistan'daki "Kararlı Destek" görevi kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından, ülkede en büyük ikinci askeri gücü bulunduran ülke konumundaydı.

Kaynak: DW Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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