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TIMETURK / DÜNYA / Alman Merkez Bankası, sel nedeniyle 51 milyon euroluk kirli para baskınına uğradı

Alman Merkez Bankası, sel nedeniyle 51 milyon euroluk kirli para baskınına uğradı

Tarihi boyuttaki sel felaktinden sonra vatandaşlardan 51 milyon euro değerinde kirli banknot geldiğini belirten Almaya Merkez Bankası, bunları ücretsiz şekilde temizleriyle değiştirirken, ıslakları kurutmak ve hasarlıları imha etmek için seferber oldu.

1 Saat Önce
2021-09-03 01:03:00
Alman Merkez Bankası, sel nedeniyle 51 milyon euroluk kirli para baskınına uğradı

Almanya'da 26 Eylül'de yapılacak genel seçimlerle ilgili anketlerin gidişatını değiştirecek kadar büyük etki yaratan sel felaketinin ardından, Merkez Bankası, vatandaşlardan 50 milyon eurodan fazla ıslak ve çamurlu para geldiğini duyurdu.

Kirli banknot baskını

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Normalde yılda 40 milyon euro değerinde kirli banknotla karşılaşan Almanya Merkez Bankası, dün yaptığı açıklamada, temmuz-ağustostaki sel felaketinden sonra suya batmış, benzin, lağım ve çamura bulanmış banknotların baskınına uğradıklarını belirtti.

Kurutucu satın almak zorunda kaldılar

Temmuz ortası ile ağustos sonu arasında Batı Almanya'yı silip süpüren sel baskınlarından sonra 51 milyon euro değerinde kirli banknotun teslim edildiği Merkez Bankası, geri döndürülemez şekilde hasarlı paranın Mainz'daki bir merkezde imha edildiğini aktardı.

Beton kadar sertleşmeden önce

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Vatandaşlardan bedel almaksızın kirli parayı temiz parayla değiş tokuş ettiğine dikkat çeken Bundesbank, kirli para akışıyla başa çıkmak için kurutucular satın aldığını ve ıslanmış banknotların bir araya toplanmadan ve beton kadar sertleşmeden önce hızlı şekilde işlenmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Laschet'in anketlerdeki düşüşüne neden oldu

Şiddetli yağış sonucu derelerin taşarak evleri, köprüleri ve arabaları sürüklediği tarihi boyuttaki sel felaketi, Almanya'da 180'den fazla can aldı ve yüzlerce kişiyi yaraladı. Felaketzede bölgeleri ziyaret sırasında koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) başbakan adayı Armin Laschet'in gülmesi büyük tepki çekerken, felaketzedeler için güçlü bir kurtarma paketi açıklayan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Maliye Bakanı Olaf Scholz anketlerin favori adayı haline geldi.

SputnikTürkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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