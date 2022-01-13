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Alman mahkemesinden Esed'in işkenceci albayına müebbet
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Alman mahkemesinden Esed'in işkenceci albayına müebbet

Alman Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi, Suriye'de Esed rejimine bağlı eski albay Enver Raslan'ı ömür boyu hapse mahkum etti. Karar, Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

1 Saat Önce
2022-01-13 14:02:52
Alman mahkemesinden Esed'in işkenceci albayına müebbet

Alman Yüksek Mahkemesi, Esed rejimine bağlı eski albay Enver Raslan'ı "insanlığa karşı suç işlemek" ve 27 ayrı cinayetten müebbet hapse mahkum etti.

Almanya'da bulunan işkence mağdurlarının müdahil olduğu ve 2020 yılı nisan ayında başlayan davada 80'den fazla tanık dinlenmişti.

Almanya ile doğrudan ilgisi olmayan dava, Uluslararası Ceza Hukuku kapsamında evrensellik ilkesi gereği Suriye'de devlet eliyle işlenen cinayet ve işkence suçlarıyla ilgili dünyada görülen ilk dava olma özelliği taşıyor.

2014'te Almanya'ya gitti

Ömür boyu hapse mahkum olan Enver Raslan, 2012'de Suriye'den ayrılıp 2014'te Almanya'ya gitti. Kendisini muhalif olarak tanıtarak 2015'te Berlin polisine başvuran Raslan, rejimin ajanları tarafından öldürülebileceğini iddia etti.

Raslan, hakkında yapılan araştırma sonrası tutuklandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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