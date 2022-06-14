Alman Kilisesinde 610 çocuk cinsel istismara uğradı

Almanya’da yayımlanan bir rapor, Münster piskoposluğunda son 75 yılda 610 çocuğun din adamları tarafından cinsel istismara uğradığını ortaya koydu.

Münster Üniversitesi'ndeki görevli 5 uzman tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre son 75 yılda 610 çocukla ilgili cinsel istismar davası resmi kayıtlara geçti. 2018 yılındaki bir önceki araştırma, istismar rakamlarının sadece üçte birinin kayıtlara geçtiğini ortaya koymuştu.

Araştırmayı yöneten tarihçi Natalie Powroznik, 1945 ila 2020 arasındaki gerçek rakamın çok daha fazla olabileceğini belirterek, bu dönem içinde “5 bin ya da 6 bin kız veya erkek çocuğun Katolik din adamlarının istismarından etkilenmiş olabileceğini ifade etti.

Raporda, 183'ü rahip, toplam 196 Katolik din adamının 5 bin 700 kez istismarda bulunduğu kaydedildi.

Din adamlarının yüzde beşinin, 10'dan fazla kurbanı olan seri suçlular arasında yer aldığı kaydedilen raporda, din adamları içinde sadece yüzde 10'dan azının herhangi bir yasal sonuçla karşı karşıya kaldığının tespit edildiği vurgulandı.

Rapora göre Münster piskoposluğunda en fazla cinsel istismar vakaları 1960'lı ve1970'li yıllar arkasında yaşanırken, bu dönemde haftada ortalama iki cinsel istismarın yaşandığı kaydedildi.

İstismara uğrayan dört kişiden üçünün oğlan olduğu ve çocukların yaşlarının 10 ila 14 arasında olduğu saptandı.

Cinsel istismara uğrayan çocukların ileriki yaşlarda ciddi psikolojik sorunlar yaşadığı kaydedilen raporda en az 27 intihara teşebbüs vakasının kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Raporda, 2009 yılından bu yanan bölgede piskopos olarak görev yapan Felix Genn, istismarda bulananlar hakkında harekete geçmemekle suçlandı.

Piskopoz Felix Genn'in cuma günü bir açıklama yapması bekleniyor.

Alman Katolik Kilisesi, daha önceki yıllarda da bu yönde yayımlanan raporlarla çocuklara yönelik cinsel istismara karşı etkisiz kalmakla suçlanmıştı.

Alman Piskoposlar Konferansı'nın 2018 yılında yaptığı çalışmada, bin 670 din adamının 1946 ila 2014 yılları arasında 3 bin 677 yaşı küçüğe cinsel istismarda bulunduğu rapor edilmişti.

Bununla birlikte bu rakamın da daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Münih ve Freising piskoposlukları da, görev bölgelerinde 173 rahibin istismarda bulunduğu çocuk kurbanların sayısının 497 civarında olduğunu rapor etmişti.