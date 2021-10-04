Alman gazetesinden Türk SİHA’larına övgü

Türkiye’nin dünya çapında ses getiren yerli ve milli üretim İHA/SİHA’larının küresel çaptaki başarısı, bu kez Alman Tagesschau gazetesine konu oldu. Gazete, 'Türk sistemi şu anda meyvelerini veren ve Alman silah şirketlerinin temsilcilerini kıskandırabilecek bir sistem' dedi.

Türkiye'nin dünya çapında ses getiren yerli ve milli üretim İHA/SİHA'larının küresel çaptaki başarısı, bu kez Alman Tagesschau gazetesine konu oldu.

Türkiye'nin her geçen gün etki alanını artıran İHA/SİHA'ları, bu kez Alman Tagesschau gazetesinde analiz edildi.

"ALMAN SİLAH ŞİRKETLERİNİ

KISKANDIRACAK SİSTEM"

Gazetede Oliver Mayer-Rüth imzasıyla kaleme alınan yazıda, Türkiye'nin ürettiği İHA/SİHA'ların yanı sıra yerli mühimmatların başarısından da söz edildi. "Erdoğan'ın politikasının yükselen gücü: Türk silah sanayisi yükseliyor" başlıklı yazıda, SİHA üretiminin Türk silah sanayisinin önemli bir ihracat kolu haline geldiğinden bahsedildi.

Türkiye'nin, ilerleyen askeri teknolojisiyle dünya devi ülkelerin arasına girdiğinin belirtildiği yazıda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonundan süregelen çalışmaların Türkiye'yi bölgesel bir güç haline getirdiği yer aldı.

Yazıda, bu yıl dördüncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'a dair de çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Festivalin, genç katılımcılar için teşvik edici bir platform olduğundan bahsedilirken "Öğrenciler, TEKNOFEST'te yaptıkları cihazları sergiliyor. En güzel modeller teklifi kapıyor. Türk gençleri yerli silahlara hevesli" ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, Başkan Erdoğan'ın öncülüğünde son 15 yılda savunma sanayisinde büyük atılımlar yapıldığından da bahsedildi. Başta Suriye, Libya ve Irak'taki operasyonlar olmak üzere Türkiye'nin askeri teknolojisinin birçok alanda test edildiği belirtilirken Türk ordusunun operasyonlardaki verilerinin oldukça başarılı olduğu detayı da yer aldı.

Yazıda ayrıca, Türk savunma sanayisine büyük övgüde bulunuldu. Askeri teknoloji sisteminin her geçen gün büyüdüğünden bahsedilirken, "Türk sistemi şu anda meyvelerini veren ve Alman silah şirketlerinin temsilcilerini kıskandırabilecek bir sistem." ifadesi kullanıldı.

Baykar Savunma'nın liderliğinde Türk savunma sanayisinin 2020 yılındaki büyümesinden de bahsedildiği yazıda, 2002 yılında ülkede yalnızca 56 savunma şirketi varken 2020 yılında bu sayının 1,500 olduğu belirtilerek Türkiye'nin küresel bir öncü olma yolunda attığı adımlara dikkat çekildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.