Alman filozof Habermas'tan BAE'nin ödülüne ret

Alman silozof ve sosyolog Jürgen Habermas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin verdiği Şeyh Zayed Kitap Ödülü'nü kabul etmeyeceğini açıkladı. Kararına gerekçe olarak ödülü veren kuruluşla mevcut siyasi sistemin ilişkisini gösterdi.

Alman filozof ve sosyolog Jürgen Habermas, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) verdiği "Şeyh Zayed Kitap Ödülü"nü kabul etmeyeceğini açıkladı.

"Eleştirel Kuram" ve "Kamusal Alan" fikirlerinin öncü isimlerinden olan Habermas daha önce ödülü kabul edeceğini açıklamıştı.

Habermas, Alman Der Spiegel dergisine konuştu. Kararını değiştirdiğini söyledi.

Kararını neden değiştirdiğine açıklık getiren Alman filozof, "Bu ödülü veren kuruluşla mevcut siyasi sistemin yakın ilişkileri olduğu konusunda net bir düşünceye sahip değildim” dedi.

Alman felsefe geleneğinin yaşayan en önemli isimlerinden olan Habermas, Birleşik Arap Emirlikleri'nde "Yılın Kültürel Kişiliği" ödülüne layık görülmüştü.

225 bin euro değerindeki ödülün 23 Mayıs'ta Abu Dabi'de verilmesi planlanıyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.