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Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni görevden alındı

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Reichelt'in, hakkında çıkan yeni iddiaların ardından görevden alındığı bildirildi.

4 Saat Önce
2021-10-19 17:06:42
Alman Bild gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni görevden alındı

The New York Times'ın yayımladığı haberde, Bild'in Genel Yayın Yönetmeni Julian Reichelt'in bazı kadın çalışanlara cinsel tacizde bulunduğu, mobbing uyguladığı ve bazı çalışanları haksız terfi ettirdiği öne sürüldü.

Bild'in bağlı bulunduğu ülkenin en büyük yayın kuruluşlarından Axel Springer, iddiaların ardından yayımladığı açıklamada, Reichelt'in görevden alındığını doğrulayarak bazı iddialara yanıt verdi.

Axel Springer'in açıklamasında Reichelt'in özel hayatı ile iş hayatını birbirinden tam ayırmadığının görüldüğü ancak iddia edildiği gibi cinsel istismarda bulunduğunu gösteren kanıt olmadığı; bir çalışanla ilişkisinin kanıtlandığı ve bu bağlamda görevini kötüye kullandığının belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, görevden alma gerekçesiyle ilgili kurumun ilkelerini anlatan ek bilgilere de yer verildi. Reichelt'in yerine, Welt Am Sonntag Genel Yayın Yönetmeni Johannes Boie'nin getirildiği kaydedildi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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