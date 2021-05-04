DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Türkiye'nin korona bağışıklık oranı kaç? Türkiye korona virüse karşı sürü bağışıklığı kazandı mı?
''CIA'in Kongre üyelerine verdiği brifing tartışmaya neden oldu''
MASAK kripto varlık rehberini yayımladı
Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
ABD Başkanı Biden'dan ''Azerbaycan'' kararı
Hindistan'da bir kadın desteklediği parti seçimleri kazanınca dilini kesti
TSK Irak'ın kuzeyinde yeni üsler kuracak
ABD'de koronavirüs bilançosu artıyor: Ölü sayısı 577 bini aştı
Bakanlık açıkladı: İşte muafiyet belgesi verilen kişi sayısı
Babaoğlu: 'Bu şirketler salgının patlak vereceğini çok önceden biliyorlar mıydı?'
Alman Bakan: En büyük tehdidi aşırı sağcılar oluşturuyor
Castlevania 4. sezon ne zaman çıkacak? Castlevania yeni sezon çıkış tarihi ne zaman?
Camide eylem yapan 76 kişi serbest bırakıldı
Başsavcılık: İmamoğlu hakkında herhangi bir soruşturma bulunmuyor
SSK emeklisi temmuz zammı 2021 belli oldu mu? SSK emekli temmuz zammı ne kadar?

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

BURSA

20:08

04:15
20:08
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:53

04:01
19:53
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:36

03:45
19:36
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
19:19
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:04

03:27
19:04
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:10:00

İftar vakti

ANKARA

19:53

04:01
SAHUR
19:53
İFTAR

ERZURUM

19:19

03:27
SAHUR
19:19
İFTAR

Alman Bakan: En büyük tehdidi aşırı sağcılar oluşturuyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ülkedeki siyasi suçlara dair 2020 yılı istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. 'Ülkemizde bayağılaşma eğilimleri var' diyen Seehofer iç güvenlik açısından en büyük tehdidi aşırı sağcılığın oluşturduğunu söyledi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
04.05.2021 16:50:10
Alman Bakan: En büyük tehdidi aşırı sağcılar oluşturuyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ülkedeki siyasi suçlara dair 2020 yılı istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. "Ülkemizde bayağılaşma eğilimleri var" diyen Seehofer iç güvenlik açısından en büyük tehdidi aşırı sağcılığın oluşturduğunu söyledi.

Federal Emniyet Dairesi'nin hazırladığı istatistiklere göre 2020 yılında ülkede işlenen siyasi suç eylemlerinin toplam sayısı 44 bin 692 olarak kaydedildi.

Bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 8,5 oranında daha fazla olduğu öğrenildi. Suç eylemlerinin yarısından fazlası (23 bin 604) aşırı sağcı kesimler tarafından işlendi. Seehofer bu sayının 20 yıl önce, siyasi suçların kayıt altına alınmasından bu yana kaydedilen en yüksek sayı olduğunu belirtti.

Şiddet içeren eylemlerde de artış

İstatistiklere göre şiddet içeren siyasi suçların sayısı da yüzde 18,8 artarak 3 bin 365 olarak kayıtlara geçti. Bunlardan bin 100'ü aşırı sağcı, bin 500'ü ise aşırı solcu kesimler tarafından işlendi. Yahudi düşmanı suç edimlerinin sayısı da 300'den fazla artarak 2 bin 351 oldu. Bu suçlardan 57'sinin şiddet içerdiği öğrenildi.

Hükümetin pandemi politikalarına karşı düzenlenen mitingler de yetkilileri endişelendiriyor. Bu eylemlerde vatandaşların toplanma ve ifade özgürlüğünü kullandığını belirten Seehofer eylemlere aşırı sağcıların da katıldığını ve gösterilerde sık sık polise ya da basına saldırılar meydana geldiğini söyledi. İçişleri Bakanı Seehofer aşırı solculuğun ve İslamcılığın da Almanya için tehdit oluşturmayı sürdürdüğünü belirtti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan