Alman Bakan, artıştan Türkiye'ye tatile gidenleri sorumlu tuttu

Almanya'da Sağlık Bakanı Spahn, geçen sene yaz mevsiminde ülkedeki yeni koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 50'sine Türkiye ve Balkan ülkelerine tatile giden vatandaşların sebep olduğunu bu nedenle de 2021 yazında buna karşı önlem alacaklarını söyledi.

Covid-19 kısıtlamalarını gevşeten Almanya'da Sağlık Bakanı Jens Spahn, geçen sene yaz mevsiminde ülkedeki yeni koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 50'sine Türkiye ve Balkan ülkelerine tatile giden vatandaşların sebep olduğunu bu nedenle de 2021 yazında buna karşı önlem alacaklarını söyledi.

Berlin hükümeti, İngiltere'den Almanya'ya giriş yapan kişilere ilk olarak Hindistan'da görülen Covid-19 varyantının yaygınlaşması sebebiyle 23 Mayıs'tan itibaren 2 hafta zorunlu karantina uygulamaya başlamıştı.

Geçmiş tecrübelerden ders aldıklarını ifade eden Bakan Spahn, "Şu anda 7 gündür kısıtlamalar kalktı ve yeni vakalar yüzde 65 oranında azaldı. Ancak geçen sene Türkiye ve Balkan ülkelerine tatile giden vatandaşlar yeni vakaların yarısından çoğuna sebebiyet vermişti. Buna karşı önlem alacağız. Yeni vaka artışının 100 bin kişide 20'lere çekmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Spahn ayrıca, Türkiye ile Almanya arasında ülkeye giriş ve çıkışlar öncesinde Covid-19 testi yapılması konusunda da anlaşma sinyali verdi.

Bakan Shahn'ın açıklamalarına Sosyal Demokrat milletvekili Lars Castellucci'den tepki geldi. Castellucci, Sağlık Bakanının yeni enfeksiyonların takibinde başarılı olmadığını belirterek, Bakanın yaptığı açıklamalarıyla toplumu kutuplaştırdığını söyledi.

Spahn: Covid-19 testi yaptırmayan

kalabalık etkinliklere katılamayacak

Bild gazetesine konuşan Alman bakan, rahat bir yaz tatili geçirmek için tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini belirterek, "Geçen sene yaz aylarında yeni vaka oranı 100 bin kişide 20'nin altındaydı. Salgının yayılış hızını bu sene bu orandan daha da aşağılara çekmeliyiz. Binlerce kişinin omuz omuza olduğu rock konserleri bu sene düzenlenmeyecek. Covid-19 testi yaptırmayanlar stadlarda ya da parklardaki etkinliklere katılamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak koronavirüs aşı kampanyasına da değinen Bakan Spahn ağustos ayı sonunda okul çağındaki tüm çocuk ve gençlerin ilk dozu olacaklarını belirterek,"Yeni eğitim öğretim döneminin düzgün bir şekilde devam edebilmesi için öğrencilerin aşılanması şart." diye de sözlerine ekledi.

12 yaş altı gençlerin aşılanması için Avrupa İlaç Ajansı'ndan onay bekleniyor

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) mayıs ayı bitmeden BioNTech-Pfizer aşısının 12 yaş altı kişilerde kullanılmasına onay vermesi ve haziran ayından itibaren de aşı kampanyalarının Avrupa genelinde başlaması bekleniyor.

BioNTech ve Pfizer şirketleri,nisan ayı sonunda geliştirdikleri Covid-19 aşısının 12 ila 15 yaşındakilere de uygulanabilmesi için EMA'ya başvuruda bulunmuştu.

Almanya'da bugüne kadar toplamda 3 milyon 660 bini aşkın kişi Covid-19'a yakalanırken, salgın kaynaklı can kaybı 88 bini aştı. Ülkede şu anda günlük yeni Covid-19 vaka sayısı 5 ila 10 bin, ölümler de 50-100 arasında seyrediyor.

Kaynak: Euronews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.