Alkol alıp tabutun içinde uyuyan adam diri diri gömüldü!

Alkolün dozunu kaçıran adam tabutun içinde uyuyunca diri diri gömüldü.

Bolivya'da yaşayan 30 yaşındaki Victor Hugo Mica Alvarez isimli bir adam, yerli bir halk geleneğinin parçası olarak ‘Toprak Ana'ya adak adanan bir törene katıldı. Törende alkolün dozunu kaçıran adam sarhoş olup, boş bulduğu ve Toprak Ana'ya kurban olarak bırakılacak tabutu yatağı zannederek uyumaya başladı. Tabutla birlikte toprağa diri diri gömülen adam gecenin ilerleyen saatlerinde tuvaletinin gelmesi üzerine uyandı ve bir tabutun içinde olduğunu fark etti.

Mynet'te yer alan habere göre; törenin büyük bir bölümünü hatırlamadığını dile getiren Alvarez, “Dans etmeye gittik. Hatırladığım tek şey yatağımda olduğumu sandım ve tuvaletimi yapmak için kalktığımda hareket edemiyordum. Üzerimdeki ağırlığı itmeye başladığımda camını kırdım. Camdan içeri toprak girmeye başladı. O anda gömüldüğümü anladım. Kendi çabalarımla dışarı çıktım” diye konuştu.

Alvarez, tabuttan dışarı çıktıktan sonra yakınında bulunan bir kişiden yardım istedi. Polise şikâyette bulunan Alvarez, sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye gitti. .