Aljazeera muhabiri Akile'nin öldürülmesine tepkiler büyüyor

İngiltere'nin Tel Aviv Büyükelçisi Neil Wigan ile bazı uluslararası kuruluşlar, Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin Batı Şeria'da görevi sırasında öldürülmesi hakkında 'acil ve kapsamlı bir soruşturma' açılması talebinde bulundu.

Aljazeera muhabirinin İsrail güçleri tarafından öldürülmesine tepkiler büyüyor.

İngiliz Büyükelçi Wigan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Aljazeera muhabiri Şirin'in Batı Şeria'nın Cenin kentindeki trajik ölümünden ötürü derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Gazetecilerin güvenli ve özgür bir şekilde işlerini yapmalarına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Wigan, olayla ilgili "hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma açılması" çağrısında bulundu.

"Canilerin adalete teslim edilmesi için hızlı ve bağımsız bir soruşturma açılmalı"

Avrupa Birliği (AB) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Luis Miguel Bueno de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gazeteci Şirin'in öldürülmesinden dolayı şokta olduğunu belirtti.

Cenin'de kafasına kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybeden Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesiyle ilgili hızlı ve bağımsız bir soruşturma açılması talebinde bulunan Bueno, şunları kaydetti:

"Şirin Ebu Akile'nin, İsrail'in Cenin'deki baskınını takip ettiği sırada öldürülmesinden dolayı şoktayız. Şirin'in ailesine taziyelerimizi iletiyor, canilerin adalete teslim edilmesi için hızlı ve bağımsız bir soruşturmaya davet ediyoruz."

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wencesland da Twitter'dan yaptığı açıklamada, Aljazeera'nın deneyimli gazetecisi Şirin'in öldürüldüğü olay için "hızlı ve kapsamlı soruşturma" çağrısında bulundu.

Wencesland, olayla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin, bu sabah İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde gerçekleştirdiği operasyonu takip ettiği sırada kafasından gerçek kurşunla vurulması sonucu öldürülmesini şiddetle kınıyorum. Acil ve kapsamlı bir soruşturmanın açılmasıyla sorumlulardan hesap sorulmasını istiyorum. Basın mensuplarının hiçbir şekilde hedef alınmaması gerekiyor."

ABD'nin Kudüs'teki Büyükelçiliğine bağlı Filistin İşleri Biriminin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise hem kendileri hem tüm Filistinliler tarafından tanınan gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma sürecinin başlatılması çağrısında bulunuldu.

ABD'nin Akile'nin öldürülmesi hakkında "derin soruşturma" istedi

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi Tom Nides de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aljazeera'nın Amerikalı ve Filistinli gazetecisi Şirin Ebu Akile'nin ölüm haberini almaktan çok üzgünüm. Cenin'de onun (Ebu Akile'nin) ölümü ve bir gazetecinin de yaralanmasıyla ilgili detaylı bir soruşturma yapılmasını teşvik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ederken İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Ebu Akile'nin, aynı zamanda ABD vatandaşı olduğu bildirildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı: Aljazeera muhabiri İsrail terörizminin kurbanıdır

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Ebu Akile'nin kasıtlı olarak öldürüldüğü vurgulanırken, İsrail güçlerinin Cenin kentine yaptığı baskın da kınandı. Ebu Akile'nin öldürülmesinin, "Filistin halkının yanı sıra özellikle sahada görev yapan gazetecilere yönelik devam eden saldırı ve öldürmelerin bir parçası olduğuna" işaret edildi. İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları örtbas etmek için sistematik işgal siyasetini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun doğrudan İsrail'e ait olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Şirin Ebu Akile, doğrudan İsrail terörizminin kurbanıdır. Aljzeera muhabiri aynı zamanda uluslararası çifte standartların ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin sessizliğinin kurbanı oldu." ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı, basın ve insan hakları kuruluşlarına, olayı başta UCM olmak üzere tüm uluslararası mahkemelere taşıma çağrısı yaptı. Ürdün: Soğukkanlılıkla işlenmiş korkunç bir cinayet Ürdün Hükümet Sözcüsü Faysal eş-Şebul da, Batı Şeria'nın Cenin kentinde görev yaptığı sırada kafasından gerçek mermiyle vurularak öldürülen Ebu Akile olayı hakkında ülkesinin resmi ajansı Petra'ya açıklamalarda bulundu. Ebu Akile cinayetinin uluslararası hukuk açısından büyük bir ihlal olduğunu vurgulayan Sözcü Şebul, "Basın mensubu olduklarını ibraz eden resmi kıyafetlerini giymiş gazetecilere yönelik soğukkanlılıkla işlenmiş bu korkunç cinayeti kınıyoruz." ifadelerini kullandı. Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, gazeteci Ebu Akile'nin görevi sırasında öldürülmesini şiddetle kınadı. Ebu Akile'nin öldürülmesinden sorumlu kişilerin adalete teslim edilmesi talebinde bulunan Safedi, şunları kaydetti: "Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. Bu, korkunç bir suçtur ve basın özgürlüğüne karşı açıkça bir saldırıdır. Yıllardır profesyonelce gerçekleri ve kardeş Filistin halkının acılarını aktaran gazeteciye rahmet diliyoruz. Ebu Akile'nin ailesine ve Aljazeera televizyonuna başsağlığı diliyorum." Ürdün Meclisindeki Filistin Komitesinden yapılan yazılı açıklamada ise "İşgalci İsrail güçleri, suikastlarla Filistin topraklarında işlenen ihlalleri duyuran medyayı engellemeyi hedefliyor." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin bu tür suçlarla uluslararası hukuku ihlal ettiğine vurgu yapıldı. Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan​) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği bu tür suçlar için uluslararası adımların atılması çağrısında bulunuldu. Sınır Tanımayan Gazeteciler: Akile'nin öldürülmesi BM kararının ihlalidir Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), Katar merkezli Aljazeera televizyonunun kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince gerçek mermiyle öldürülmesinin, sivilleri korunmayı gerektiren Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının açıkça ciddi bir ihlalini teşkil etiğini bildirdi. RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, “AlJazeera gazetecisi Şirin Ebu Akile'nin vurulması, sivillerin korunmasını gerektiren Cenevre Sözleşmesinin ve gazetecilerin korunmasına ilişkin 2222 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararının açıkça ciddi bir ihlalini teşkil ediyor.” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, RSF'nin İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in ülkesinin gazetecinin nasıl öldüğüyle ilgili ortak soruşturmada yer alması önerisinden mutmain olmadığı belirtilerek, en kısa zamanda bağımsız bir uluslararası soruşturmanın başlatılması gerektiği kaydedildi. Abbas'tan Aljazeera'ya öldürülen gazeteci için taziye mesajı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Aljazeera televizyonunu arayarak, İsrail askerlerinin bu sabah gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü deneyimli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile için başsağlığı diledi. Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Batı Şeria'daki Aljazeera Ofis Müdürü Velid el-Amri'yi telefonla aradı. Görüşmede Ebu Akile'nin ailesine, meslektaşlarına ve kurumuna başsağlığı dileyen Abbas, "Gazeteci Ebu Akile'nin ölümüyle Filistin, samimiyet ve dürüstlükle Filistin hikayesini dünyaya aktarmaya çalışan ve işgalcilerin işlediği suçların belgelenmesine katkıda bulunan hakikat şövalyelerinden birini kaybetti." ifadelerini kullandı.

Aljazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Aljazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından ağır yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti.

Aljazeera'nın ilk nesil saha muhabirlerinden 51 yaşındaki gazeteci, İsrail'in işgal altındaki topraklarda Filistin halkına yönelik saldırılarını kayıt altına almak için uzun süredir bölgede çalışmalar yürütüyordu.

1971 Kudüs doğumlu Ebu Akile, Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi Gazetecilik ve Medya Bölümü mezunuydu.

Cenin Kampı'na bu sabah baskın düzenleyen ve bir Filistinliyi gözaltına almak için evinin çevresini kuşatan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olaylar çıkmıştı. .