Aliyev: Türkiye'nin desteği sahada belirleyici oldu

CNN TÜRK'e konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin sahada çok belirleyici olduğunu söyledi. Aliyev, Türkiye'nin gönderdiği İHA ve SİHA'ların Azerbaycan ordusundaki can kaybını azalttığını belirtti.

CNN TÜRK'e konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda yaşananlara değindi. Savaşta yaşananları ve önümüzdeki süreçte beklentilerini açıkladı, "Bu bizim için tarihi bir zaferdir" dedi. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği desteğin sahada çok belirleyici olduğunu söyledi. Türkiye'nin gönderdiği İHA ve SİHA'ların Azerbaycan ordusundaki can kaybını azalttığını belirtti.

44 günlük savaşta hiç geri adım atmadıkları ancak Ermenistan'ın mağlubiyetin üstünü örtmek için sivil yerleşim yerlerine saldırdığını söyledi. Tarihi Şuşa kentinin kurtarılmasıyla babasının vasiyetini yerine getirdiği belirtti. İşgalden kurtarılan Karabağ'da da şu anda mayın temizleme ve altyapı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Zengezur Koridoru ile Nahçıvan-Azerbaycan, dolayısıyla da Türkiye ve Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak olan yolun da açılacağını söyledi.

Ermenistan ile müttefik olan Rusya ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, Rusya'nın Ermenistan'a silah yardımı yapmamasını beklediklerini açıkladı.

Aliyev, Türkiye'de çıkan yangınlarla ilgili de "İki ülke arasındaki dayanışmanın lafta kalmadığı görüldü" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev'in açıklamasından satır başları şu şekilde;

Dağlık Karabağ bizim için tarihi bir zafer.

Azerbaycan topraklarını işgalcilerden azad etti.

44 gün boyunca bir defa geri adım atmadık.

Azerbaycan'ın iradesini kıramadılar.

Tüm savaş kurallarına riayet ettik.

Ermenistan Ağdam'da sağlam bina bırakmadı.

Mayın temizleme ve altyapı projeleri yürütülüyor.

Ermenistan toprak bütünlüğümüzü tanımalı.

Ermenistan'ın ideolojik sütunları darmadağın oldu.

Şuşa'yı alınca babamın vasiyetini yerine getirdim.

Savaşı kazanmak halka ve tarihimize bir borçtu.

Zengezur koridoru yeni Avrasya projesi olabilir. AB, Zengezur koridoru projesini destekliyor. Gözümüz Laçin koridoru üstünde, her şeyi izliyoruz.

Bölgede kalıcı barış için adım atmaya hazırız.

Rusya Ermenistan'a silah vermemeli.

2. Karabağ Savaşı'ndan ders çıkarmayanlar var.

Hocalı Soykırımı'nı tanımamak adaletsizliktir.

Türkiye Karabağ'da bize her türlü desteği verdi.

Bizi işgalcilikle itham etmeye çalışanlar oldu.

Türk SİHA'ları can kaybını büyük oranda azalttı. Türk halkı dayanışmanın lafta kalmadığını gördü.

Bir millet iki devlet sözü bizim için bir yoldur.

Türkiye ile birliğimiz ebedidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.