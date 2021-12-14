DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
McGurk: ABD, Irak topraklarını çevre ülkelere karşı kullanmayacak
AB’den ‘Türkiye ile iş birliği’ açıklaması
Melih Gökçek tartışılan zırhlı aracı iade etti; belediyeden açıklama
Aliyev, Paşinyan ve Michel üçlü toplantısı
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle getirilen kısmi kapanma 1 ay uzatıldı
Bütçe görüşmesinde portakallı tepki
CHP’li Özel’den Cumhurbaşkanı adayına ilişkin açıklama
Mahkum dizisi konusu | Mahkum senaristi ve yönetmeni kim?
Galatasaray Adası'ndan sevindiren haber | Galatasaray Adası'nda ne karar çıktı?
Mahkum dizisi 2. bölüm fragmanı izle
Dogecoin nedir? Dogecoin nasıl alınır?
KYK burs ve kredi başvurusu sorgulama ekranı
KYK sonuçları açıklandı | KYK kredi ve KYK burs başvuruları açıklandı mı?
Yükseköğrenim burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı
ABD medyası: BAE, F-35 anlaşmasından çekilecek

TIMETURK / DÜNYA / Aliyev, Paşinyan ve Michel üçlü toplantısı

Aliyev, Paşinyan ve Michel üçlü toplantısı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşiyan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

57 Dakika Önce
2021-12-14 23:29:15
Aliyev, Paşinyan ve Michel üçlü toplantısı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, çarşamba günü düzenlenecek AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile gün içinde ayrı ayrı görüştü. Basına kapalı görüşmeler hakkında açıklama yapılmadı.

Aliyev, Paşinyan ve Michel daha sonra akşam yemeğinde üçlü toplantıda bir araya geldi. Toplantı 2 saatten fazla sürdü.

Aliyev, bugün Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından Karabağ zaferi sonrasında Ermenistan ile husumet defterini kapatmak ve barış anlaşması üzerinde çalışmak istediklerini belirterek Paşinyan ve Michel ile üçlü toplantının birçok konuyu açıklığa kavuşturmasını beklediği ifade etmişti.

Aliyev ve Paşinyan, daha önce Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçlü görüşmede bir araya gelmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş