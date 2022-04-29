Aliyev: 'Kazakistan, Türkmenistan ve İran üzerinden Ermenistan'a silah taşındı'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Rusya'dan Ermenistan'a Kazakistan, Türkmenistan ve İran üzerinden silah taşındığını açıkladı.

Aliyev, Bakü'deki ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "Güney Kafkasya: Kalkınma ve İş Birliği" konulu uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, 2. Karabağ Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 15 Haziran 2021'de imzaladıkları Şuşa Beyannamesi'nin önemine değinen Aliyev, "Şuşa Beyannamesi, kardeşliğimizin ve iş birliğimizin açık örneğidir. Bu belge ile iş birliğimizi tüm formatlarda resmileştirdik." dedi.

Aliyev, Türkiye ile askeri ve savunma sanayisi dahil tüm alanlarda müttefik olduklarını vurgulayarak, "Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ile hem lafta hem de icraatta bir olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik." şeklinde konuştu.

Azerbaycan olarak Kafkasya'da barış ve iş birliğini aktif şekilde teşvik ettiklerini belirten Aliyev, barış anlaşması için Azerbaycan'ın önerdiği beş ilkenin Ermenistan tarafından kabul edilmesi ve sınırların belirlenmesi için ortak komisyon oluşturulması kararının 2. Karabağ Savaşı sonrasında yaşanan olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti.

Aliyev, Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan'ın da sonunda barışın önemini anladığını ümit ettiğini vurgulayarak, "Eğer barış anlaşması imzalanırsa ve 5 ilke uygulanırsa Kafkasya'da uzun süreli ve sürdürülebilir barış olacak." diye konuştu.

Ermenistan'ın Rusya'yı da Karabağ Savaşı'na çekmek istediğini, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nü defalarca yükümlülükleri ile manipüle etmeye çalıştığını fakat başaramadıklarını anlatan Aliyev, fakat savaş döneminde Rusya'dan Ermenistan'a düzenli olarak silah taşındığını bildiklerini söyledi.

Aliyev, Rostov ve Mozdok'tan Ermenistan'a silah geldiğini bildirerek, "Gürcü dostlarımızdan hava sahaları ve karayolları kullanılarak silah taşınmasını engellemelerini istedik. Onlar da hava sahalarını ve karayollarını silah sevkiyatı için kapattı. Kazakistan, Türkmenistan ve İran'a, Rus kargo uçaklarının bu ülkeler üzerinden silah taşımasına izin vermemeleri için mektup gönderdik. Ancak maalesef bu bölgeler üzerinden (Kazakistan, Türkmenistan ve İran) Ermenistan'a silah taşındı." şeklinde konuştu.