Aliyev: Kardeşim Erdoğan Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını gösterdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'ın yanında olduklarını söyleyen Aliyev, 'Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var' dedi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 8. Zirvesi başladı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, "Dijital Çağda Yeşil Teknolojiler ve Akıllı Şehirler" temasıyla düzenlenen zirveye, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev katıldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev açıklamalarda bulundu:

"Kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) Azerbaycan'ın dünyada yalnız olmadığını ve Türkiye'nin her zaman yanında olacağını gösterdi. Erdoğan'ın desteği bize her zaman güç verdi. Ermeniler bu savaşa girmiş olsa da büyük bir zaferle görevimizi yerine getirdik. Hem sevgili kardeşim Erdoğan'a ve siz devlet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye küresel anlamda büyük bir güç ortaya koydu. Hem ekonomik hem siyasi hem de askeri olarak bu güce sahip. Türk dünyasının kalbinin burada attığını biliyoruz. Bu bize güç ve güven veriyor.

Azerbaycan'da herkes Tayyip Beyi herkes büyük bir sevgi ve saygıyla anıyor. Bugün Türk dünyası ülkeleri arasında ortak bir vizyonumuz var. Bu ortak vizyonun sağlam bir temele oturması gerekiyor.

2 senelik dönem başkanlığımız süresince Azerbaycan olarak Türk dünyası için elimizden gelen çabayı sarf ettik. Önümüzde umut verici bir gelecek var. Bu kuruluşun temelinde, ortak din ve dilden gelen doğal müttefikler söz konusu.

Pandemi sırasında birlik içinde hareket ettik. Birbirimize yardık ederek diğer ülkelerle de dayanışma içindeydik.

"Karabağ Zaferimizi büyük bir coşkuyla kutladık"

Karabağ Zaferimizi büyük bir coşkuyla kutladık. 30 yıllık işgale son vermiş olduk. Zaferimiz bir adalet savaşıydı. Kendi topraklarımızda birçok şehit verdik.

Zaferle bütün çatışmaları sona erdirmiş olduk. 44 günün sonunda Ermenistan ateşkes ilan etmiş oldu. 300'den fazla köy ve yerleşim yeri Karabağ Zaferi ile kurtarıldı. Birçok tahribat da yaşadıl. Sevgili kardeşim Erdoğan'da iki kez Şuşa'yı ziyaret etti. Kendi gözleriyle büyük tahribatı görmüş oldu.

Kaynak: TRT Haber

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