Aliyev'in sözleri TEKNOFEST'tekileri coşturdu: Erdoğan, ayağa kalkıp sarıldı!

Bu yıl Türkiye'nin dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST'te kürsüye çıkan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in konuşması alandakileri coşturdu. Aliyev'in 'Türkiye'nin uğurlu gelişmesi, inşası, Erdoğan'ın adı ile bağlıdır. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği.' sözleri sonrası Erdoğan, yerinden kalkıp Aliyev'e sarıldı.

Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'da düzenlenen Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak etti.

Sabah saatlerinde Azerbaycan'a giden Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte festivale katıldı. Kürsüye önce SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar, sonra NOBEL ödüllü bilim insanı Aziz Sancaktar çıktı.

"TÜRKİYE'NİN GELİŞMESİ ERDOĞAN'IN ADI İLE BAĞLIDIR"

Daha sonra söz alan Aliyev ise kürsüden Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine dikkat çekti.

Aliyev'in "Selçuk Bayraktar gençler için bir örnektir. SİHA'ların rolünü dünyada bilmeyen yoktur. Türkiye'nin artan gücü bizi de güçlendirir. Türkiye'nin uğurlu gelişmesi, inşası, Recep Tayyip Erdoğan'ın adı ile bağlıdır. Aziz kardeşim Erdoğan'a ve tüm konuklarımıza memnuniyetlerimi bildirmek istiyorum. Türkiye ile Azerbaycan bundan sonra ileri gidecektir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği..." sözleri alandakileri coşturdu.

ERDOĞAN, AYAĞA KALKARAK KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan o anlarda kürsüden inen Aliyev'i ayağa kalkarak karşıladı. İki liderin alkışlar eşliğinde sarılması kameralara da yansıdı.

Kaynak: superhaber.tv .