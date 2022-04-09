DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zonguldaklı balıkçılara 'mayın' uyarısı
Libya’da Hafter krizi; komiteden çekildiler
Saraybosna’da Ukrayna’ya destek eylemi
Aliyev: Ermenistan tekliflerimizi kabul etti
Ukrayna: Rus askerlerinin çocuklara tecavüz ettiği tespit edildi
Emlak Konut Kadın Basketbol A Takımı Süper Lig’e yükseldi
Diyanet'ten hac açıklaması
E-ticaret: Online alışverişi tercih eden iller belli oldu
Başarı ile ulaşıldı! Uzaya gitmek kişi başı ne kadardır? Uzaya gitmek için şartlar nelerdir?
Sinemadan kim ne kadar kazanıyor?
Husumetli ailelerin silahlı kavgası: 2 ölü
Oyuncular üzgün FIFA 22'e zam mı geldi? FIFA 22 yeni fiyatı nedir?
Gaziantep FK - Trabzonspor maçını canlı izle! Süper Lig
'Gölümüz kurtulsun' demişti; göl arazisini işgal ettiği ortaya çıktı
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hangi dizilerde oynadı?

İSTANBUL

19:44:00

İftar vakti

BURSA

19:42

05:00
19:42
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:27

04:46
19:27
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:10

04:30
19:10
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:53

04:12
18:53
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:41

04:08
18:41
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:44:00

İftar vakti

ANKARA

19:27

04:46
SAHUR
19:27
İFTAR

TIMETURK / DÜNYA / Aliyev: Ermenistan tekliflerimizi kabul etti

Aliyev: Ermenistan tekliflerimizi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında devletlerarası ilişkilerin normalleşmesi için sundukları 5 ilkenin Ermenistan tarafından kabul edildiğini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-04-09 19:27:38
Aliyev: Ermenistan tekliflerimizi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a sundukları 5 ilkeden bahsetti.

Açıklamada, Aliyev'in, Putin'e, "Ermenistan'ın bu ilkeleri kabul ettiğini" söylediği belirtildi.

Azerbaycan'ın normalleşme teklifleri

thumbs_b_c_6d34bab1c50392b83d1b2ab163d8f7f9

Azerbaycan, ilişkilerin normalleşmesi için Ermenistan'a şu teklifleri sunmuştu:

Devletlerin birbirlerinin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, uluslararası sınırların dokunulmazlığını ve siyasi bağımsızlığını karşılıklı olarak tanıması.

Devletlerin birbirlerine karşı toprak iddiasında bulunmadığı ve gelecekte de bu tür iddialarda bulunulmama konusunda yasal bir zorunluluklarının olduğunun karşılıklı teyidi.

Birbirlerinin güvenliğini tehdit etmekten, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne karşı tehdit ve güç kullanmaktan ve BM Antlaşması'nın amaçlarıyla bağdaşmayan diğer durumlardan kaçınmak.

Sınırların belirlenmesi ve diplomatik ilişkilerin kurulması.

Ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, diğer ilgili iletişim ağlarının kurulması ve çıkar alanlarında iş birliği.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Azerbaycan'ın tekliflerinde kabul edilemez bir şey yok." şeklinde açıklamada bulunmuştu.

TRTHaber, AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş