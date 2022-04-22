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TIMETURK / DÜNYA / Aliyev'den Ermenistan'a şartlı çağrı

Aliyev'den Ermenistan'a şartlı çağrı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barış anlaşması imzalanması amacıyla yakın gelecekte masaya oturulması için Erivan'a çağrıda bulundu ancak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik toprak taleplerinden vazgeçmesini şart koştu.

3 Saat Önce
2022-04-22 15:58:50
Aliyev'den Ermenistan'a şartlı çağrı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'la gerçekleştirilmesi hedeflenen barış müzakereleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamaları İnterfaks haber ajansı tarafından duyurulan Aliyev, barış anlaşması imzalanması amacıyla yakın gelecekte masaya oturulması için Erivan'a çağrıda bulundu ancak Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik toprak taleplerinden vazgeçmesini şart koştu.

Azerbaycan'ın ortaya koyduğu ilkelerin Ermenistan tarafından kabul edilmesi hâlinde iki ülkenin kısa süre içinde bir anlaşmaya varabileceğini belirten Aliyev, "Ermenistan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü resmen tanımalı" dedi. Aliyev ayrıca, Ermenistan'ın hiçbir şekilde Azerbaycan'a karşı toprak talebinde bulunmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Aliyev aksi takdirde Azerbaycan'ın da "Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacağını ve bunu resmen ilan edeceğini" belirtti.

Paşinyan'dan yanıt

Aliyev'in açıklamalarının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin "arkasından" hiçbir barış anlaşması imzalamayacağını duyurdu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 2020 yılında Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle yaşanan altı haftalık savaşta 6 bin 500'ten fazla insan hayatını kaybetti. Moskova'nın arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşması sonucunda Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın kontrolündeki toprakların önemli bir bölümünü geri alırken Rusya da bölgeye barış gücü konuşlandırmıştı.

Üstün çıktığı savaşta 1991 ile 1994 yılları arasında kaybettiği toprakları geri alan Azerbaycan, müzakere masasında eli daha güçlü olan taraf olarak görülüyor. Ancak taraflar arasındaki sınırların çizilmesi dâhil birçok sorunun hâlen çözüme kavuşmaması, müzakerelerin bir hayli zorlu geçeceğine işaret ediyor.

Kaynak: DW Türkçe .

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