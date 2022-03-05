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TIMETURK / DÜNYA / Aliyev, Bilal Erdoğan'ı kabul etti

Aliyev, Bilal Erdoğan'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 5. Etnospor Forumu'na katılmak için Bakü'ye gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

3 Saat Önce
2022-03-05 13:36:29
Aliyev, Bilal Erdoğan'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Bilal Erdoğan'ın, Aliyev'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği, Aliyev'in de teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam iletmesini rica ettiği kaydedildi.

Bakü'de gerçekleştirilen 5. Etnospor Forumu'nun önemine değinilen görüşmede, Azerbaycan halkının geleneksel sporlara olan büyük ilgisinden bahsedildi.

Bilal Erdoğan, etnosporların dünya çapında tanınması ve yaygınlaştırılmasındaki hizmetleri, geleneksel sporların gelişimine özverili yaklaşımı, spor ve sporculara sürekli aktif desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Aliyev'e, Dünya Etnospor Konfederasyonunun "Liderlik Ödülü"nü takdim etti. .

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