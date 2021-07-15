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TIMETURK / DÜNYA / Aliyev: Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır

Aliyev: Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkı ve devletinin 15 Temmuz hain darbe girişimini ilk andan itibaren kınadığını belirterek 'Türkiye, her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanındadır.' ifadesini kullandı.

2 Saat Önce
2021-07-15 11:52:23
Aliyev: Azerbaycan her zaman Türkiye'nin yanındadır

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan halkı ve devletinin 15 Temmuz hain darbe girişimini ilk andan itibaren kınadığını belirterek "Türkiye, her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanındadır." ifadesini kullandı.

Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi.

"Sevgili kardeşim" ifadesiyle başladığı mektubunda Aliyev, 15 Temmuz hain darbe girişimini önlemek için canını veren şehitleri saygı ve hürmetle andığını belirtti.

Türk devletine yapılan ihanetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türk milletinin fedakarlığı ve birliği sayesinde önlendiğini vurgulayan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:

"Milli birlik ve beraberliğin, kararlı önderliğin ve güçlü iradenin göstergesi olan bu büyük zafer, Türk milletinin hafızasında sonsuza kadar kalacaktır. Şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti, bu zorlu sınavdan daha da güçlenerek çıkmıştır. Kardeş ülkenin son yıllarda akıllı liderliğiniz altında siyasi, ekonomik, askeri ve diğer alanlarda elde ettiği başarılar, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türk devleti için önemini vurgulamaktadır."

"Azerbaycan-Türkiye ilişkileri en yüksek noktasındadır"

Aliyev, Azerbaycan halkı ve devletinin, bu hain darbe girişimini ilk andan itibaren açık bir şekilde kınadığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Türkiye, her konuda Azerbaycan'ı desteklediği gibi Azerbaycan da her zaman Türkiye'nin yanındadır. Dostluk ve kardeşliğin en güzel örneği olan, barışa, güvenliğe ve iş birliğine katkı sağlayan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri en yüksek noktasındadır. Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa'yı ziyaretiniz sırasında imzaladığımız Şuşa Deklarasyonu, müttefik ilişkilerimizi niteliksel olarak yeni bir düzeye taşıyor ve iş birliğimizin gelecekteki yönlerini tanımlıyor.

'Bir Millet, İki Devlet' sloganıyla Azerbaycan-Türk birliğinin ve kardeşliğinin daha da güçlenmesi ve gelişmesi için belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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