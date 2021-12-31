Alex de Souza'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken Alex de Souza'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
2021-12-31 15:12:48
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı devam ederken Alex de Souza'dan heyecanlandıran bir paylaşım geldi.
Sarı-Lacivertli ekibin eski futbolcularından Fabio Luciano'nun, Mehmet Aurelio ve Alex'in bulunduğu "Bir gün yeniden birlikte" şeklindeki paylaşımını, kendi sosyal medya hesabından takipçilerine aktaran Alex, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.
Şu anda Brezilya ekiplerinden Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştıran Alex de Souza'nın isminin, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer aldığı iddia ediliyor.
İşte o paylaşım:
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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