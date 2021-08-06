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Alaska'da gezi uçağı düştü: 6 kişi öldü

ABD'nin Alaska eyaletinde, bir gezi uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü. Kaza sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

11 Saat Önce
2021-08-06 09:58:36
Alaska'da gezi uçağı düştü: 6 kişi öldü

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ABD Sahil Güvenlik ve Federal Havacılık İdaresinden yapılan açıklamada, Alaska'nın güneydoğusunda Ketchikan kenti yakınlarındaki Misty Fiyortları Ulusal Anıtı bölgesinde bir gezi uçağının düştüğü bildirildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Uçakta bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, askerler ve gönüllü bir ekibin bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecekleri ifade edildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun da kazayı araştırmak için bir ekip gönderdiği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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