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TIMETURK / DÜNYA / Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem!

Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem!

ABD'nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

4 Saat Önce
2021-07-29 10:36:57
Alaska'da 8.2 büyüklüğünde deprem!

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ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen 8,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yaklaşık 47 kilometre derinlikte oluşan depremin merkez üssünün, Perryville'in 91 kilometre açığı olduğu belirtildi.

USGS'nin büyüklüğünü 8.2 olarak açıkladığı depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Bölgenin, çok şiddetli depremin ardından 6.2 ve 5.6 büyüklüklerinde artçı depremlerle sarsıldığı bildirildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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