DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'Küresel ısınma beyin yiyen amiplerin sayısını artırabilir'
'Washington'un hoşuna gitmeyecek sinyaller göndereceğiz'
İsyancıların saldırısında 30 sivil hayatını kaybetti
İsrail ateşle oynuyor
Türkiye ile Azerbaycan mutabakat zaptı imzaladı
Türkiye ve Yunanistan anlaştı
Sağlık personeli erken emeklilik hakkı var mı? Sağlıkçılar erken emekli olabilir mi?
Mustafa Demirkan kimdir? Mustafa Demirkan nereli?
Uzmandan korkutan açıklama
Gazze saldırısı da iktidarını kurtaramadı
Galatasaray'da Vedat Muriqi sesleri
Adana Demirspor'dan transfer bombası: Gökhan Gönül
Trabzonspor'un yeni sol bek adayı: Saracchi
İran: Viyana toplantılarında ilerleme sağlandı
Çin tek çocuk politikasından vazgeçti

Alaska'da 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaletinin orta kesiminde 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
31.05.2021 11:01:44
Alaska'da 6,1 büyüklüğünde deprem

ABD'nin Alaska eyaletinin orta kesiminde 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Chickaloon'un 76 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.

Yerin 58 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş