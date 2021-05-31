Alaska'da 6,1 büyüklüğünde deprem
ABD'nin Alaska eyaletinin orta kesiminde 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
ABD'nin Alaska eyaletinin orta kesiminde 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Chickaloon'un 76 kilometre kuzeyi olduğunu duyurdu.
Yerin 58 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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