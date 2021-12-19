Al-Monitor: Mısır, Ankara’nın Afrika’daki etkisinden rahatsız

Al-Monitor haber sitesinde çıkan bir haberde, Kahire’nin, Ankara’nın son yıllarda Afrika’daki etkisinden rahatsız olduğu öne sürüldü.

Son yıllarda ikili diplomatik ilişkilerde gerginlik yaşayan Mısır ve Türkiye'nin Afrika ülkesi Kenya'da ekonomi, ticaret ve sanayi alanlarında daha etkili olabilme adına rekabet içinde oldukları, Kahire'nin, Ankara'nın son yıllarda Afrika'daki etkisinden rahatsız olduğu bildirildi.

Orta Doğu konularında uzmanlığıyla bilinen Al-Monitor'da çıkan bir haber analizde, Mısır ve Kenya arasında son dönemde yapılan karşılıklı ziyaretler hatırlatılarak, Mısır savunma sanayinin Kenya'ya yapacağı yatırım ve yardımlara dikkat çekildi.

Mısır'ın Kenya'ya ilgisinin sadece savunma sanayi alanında olmadığı gıda endüstrisi gibi alanlarda da Kahire'nin bu ülkeye daha fazla yatırım yapmayı planladığı kaydedilen yazıda, bu ilginin Türkiye'nin Kenya ile ilişkileri geliştirmesinin hemen ardından geldiği yorumu yapıldı.

Türkiye'nin Kenya ordusuna 118 adet zırhlı personel taşıyıcı satacağını hatırlatan Al-Monitor, Mısır'ın bu pazarı Türkiye'ye kaptırmamak için harekete geçtiği değerlendirmesinde bulundu.

Mısırlı general: Türkiye'nin Afrika'ya

girmesi Kahire'yi harekete geçirdi

Al-Monitor'a konuşan Mısır ordusunun emekli generallerinden ve şu an askeri akademide danışman olarak görev yapan Nasr Salem, Mısır'ın savunma sanayi alanında Afrika pazarına açılma hedefleri olduğunu belirterek, Türkiye'nin Afrika ülkelerine SİHA ve zırhlı araç satımı konusundaki girişimlerinin Kahire‘yi harekete geçirerek, aynısını yapmaya sevk ettiğini bildirdi.

Mısır, Türkiye'nin Afrika'da etkisini

artırmasını neden tehdit olarak görüyor?

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle son dönemde savunma sanayi alanlarında yaptığı anlaşmalara dikkat çeken Al Monitor, Türkiye'nin Afrika'da ekonomik ve askeri alandaki etkisini artırmasının, Mısır'ın kendi ulusal güvenliği için tehdit olarak gördüğü yorumunu yaptı.

Türkiye Mısır ilişkileri ne durumda?

Türkiye Mısır ilişkilerinde son yıllarda yaşanan krizin ardından Ankara son dönemde ilişkilerin normalleşmesi için bir dizi adım attı.

İstanbul'da dün düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Lozan da katıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Lozan, zirvede yaptığı konuşmada, katılımcı ülkelerin bölgesel kalkınma, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti. Lozan, Türkiye-Mısır arasında karşılıklı ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki iş birliği konularına da değindi.

Mısır-Türkiye ilişkilerinde

normalleşme süreci

Türkiye-Mısır istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Lozan başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenmişti.

Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin birinci turu ise samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı, iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.