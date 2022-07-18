Akdeniz ülkeleri yanıyor! Binlerce kişi tahliye edildi

Son bir haftada etkisi gösteren sıcak hava dalgası nedeniyle Portekiz, İspanya, Fransa, Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerindeki orman yangınlarında binlerce kişi tahliye edildi

Son bir haftada etkisi gösteren sıcak hava dalgası nedeniyle Portekiz, İspanya, Fransa, Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerindeki orman yangınlarında binlerce kişi tahliye edildi

İspanya'nın hava durumu ajansı AEMET, pazar günü için kuzeydeki Aragon, Navarra ve La Rioja bölgelerinde 42 derece tahmininde bulundu. Sıcak hava dalgasının pazartesi günü sona ereceğini, ancak sıcaklıkların "anormal derecede yüksek" kalacağı konusunda uyardı. Yaklaşık 1 haftadır süren sıcak hava dalgasında 46 dereceye varan sıcaklıklar kaydedildi.

Turistlerin sevdiği bölgelerden biri olan Malaga'daki Mijas kasabasında yangın gece boyu şiddetlenerek devam etti. Turistler bölgeden tahliye edildi.

FRANSA'DA 14 BİN İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

Fransa'da, orman yangınları güneybatıdaki Gironde bölgesinde 11 bin hektarın üzerine yayılırken yetkililer 14 binden fazla insanın tahliye edildiğini açıkladı. 1200'den fazla itfaiyecinin yangınla mücadelede etmeye çalıştığı belirtildi.

PORTEKİZ'DE SON 1 HAFTADA 659 KİŞİ ÖLDÜ

Kuraklıklarla boğuşan Portekiz'de ise itfaiyeciler ülkenin merkezinde ve kuzeyinde çıkan beş orman ve kırsal yangınıyla mücadele ediyor.

Portekiz Sağlık Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, son yedi gün içinde çoğu yaşlı 659 kişinin sıcak hava dalgası nedeniyle öldüğünü açıkladı. En çok ölümün yaşandığı perşembe günü bazı bölgelerde sıcaklık 47 dereceyi aştı.

Portekiz'in topraklarının yüzde 96'sının haziran ayının sonunda şiddetli veya aşırı kuraklık içinde olduğu açıklanmıştı.

YUNANİSTAN'DA SON 24 SAATTE 71 YANGIN

Yunanistan'da itfaiye cumartesi günü yaptığı açıklamada, 24 saat içinde 71 yangın çıktığını söyledi.

Bugün 150'den fazla itfaiyeci, Girit adasındaki Resmo şehrinde cuma gününden beri devam eden orman yangınıyla mücadele ediyor. Yangının kısmen kontrol altına alındığı açıklandı .