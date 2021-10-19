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Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç bulundu

İsrail'de amatör bir dalgıç, dalış sırasında Haçlılardan kaldığı ve 900 yıllık olduğu tahmin edilen kılıç buldu.

47 Dakika Önce
2021-10-19 16:24:47
Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç bulundu

İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Shlomi Katzin isimli amatör dalgıcın ülkenin kuzeyinde Akdeniz kıyısında yaptığı dalış sırasında Haçlılardan kaldığı tahmin edilen bir kılıca rastladığı belirtildi.

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Açıklamada amatör dalgıcın bulduğu kılıcı denizden çıkararak İsrailli yetkililere teslim ettiği ifade edildi.

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Yüzeyi deniz kabuklarıyla kaplanan 1 metre uzunluğundaki kılıcın yaklaşık 900 yıllık olduğunun tahmin edildiği ve temizlenip restore edildikten sonra sergileneceği kaydedildi. Kılıcı bulan Katzin'e ise teşekkür belgesi verildi. AA

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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